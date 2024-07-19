Trump foi vítima da violência que ajudou a alimentar

Por mais que alguns mais incrédulos especulem teorias, tudo indica que, de fato, por razões políticas, quase ceifaram a vida de Trump. Esse foi mais um dos vários episódios de violência política durante a história dos EUA. Quatro dos 45 presidentes americanos em exercício foram assassinados: Abraham Lincoln (1865, por John Wilkes Booth), James A. Garfield (1881, por Charles J. Guiteau), William McKinley (1901, por Leon Czolgosz) e John F. Kennedy (1963, por Lee Harvey Oswald). Isso sem contar os atentados que falharam.

Além disso, assim como em diversos outros locais do mundo, nos últimos tempos, acirraram-se, de modo preocupante, os ânimos nas discussões políticas. Nos Estados Unidos não foi diferente.

Donald Trump é retirado de comício após sons de supostos tiros interromperem evento Crédito: Reuters/Folhapress)

Inclusive, Trump foi um grande incentivador do ódio aos adversários. Os oponentes políticos jamais devem ser tratados como vilões ou inimigos da pátria, como fizeram (e ainda fazem), exaustivamente, os republicanos, sobremaneira os mais supremacistas. Assim, sem embargo do repúdio à violência, pode-se dizer que Donald Trump foi vítima da violência política que ele mesmo ajudou a fomentar.

A violência política é totalmente inaceitável e deve ser veementemente rechaçada por todos os lados. De igual maneira, utilizar um atentado político para fins eleitoreiros é, igualmente, reprovável. Não deve haver mártires ou heróis, a vítima da agressividade e do ódio é a democracia e o povo. A violência não deve ser arma política, nem a favor, nem contra.

Na vida adulta, em especial, os dilemas e impasses não se resolvem por intermédio de brigas ou de violência, em especial na política, em que o diálogo deveria ser a única arma em busca do convencimento. Quem não consegue controlar seu ímpeto violento ou reage com fúria às frustrações pode representar um perigo na vida em sociedade.