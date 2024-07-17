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Leonel Ximenes

AR-15: arma utilizada no atentado contra Trump também circula pelo ES

Nos últimos quatro anos, pelo menos seis fuzis desse tipo foram apreendidos pela polícia no Espírito Santo

Públicado em 

17 jul 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fuzil AR-15 apreendido no Morro da Garrafa, em Vitória, em novembro de 2023
Fuzil AR-15 apreendido no Morro da Garrafa, em Vitória, em novembro de 2023 Crédito: Sesp/Divulgação
A poderosa arma utilizada por um fanático radical republicano para tentar matar o ex-presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, é bastante conhecida das forças de segurança no Espírito Santo.
Embora não seja utilizada pelos policiais capixabas nas suas atividades profissionais, pelo menos seis fuzis AR-15 foram apreendidos no Estado, em poder de criminosos, nos últimos quatro anos.
O primeiro fuzil AR-15 retirado de circulação pela polícia foi em junho de 2020, em plena pandemia de Covid-19, no Bairro Operário, em Cariacica. Em 2021, no auge do ciclo pandêmico, não foram registradas novas apreensões dessa arma, o que veio a ocorrer apenas em setembro de 2022, em Serra Dourada III, na Serra.
No ano seguinte, entretanto, ocorreu a metade das apreensões no período - e todas em Vitória. A primeira foi em 17 de março de 2023, na Piedade; a segunda em Tabuazeiro, no dia 21 de novembro; e a terceira e última do ano, oito dias depois, no Morro da Garrafa.
Fuzil (no alto, abaixo das munições) apreendido no Morro do Macaco, em Tabuazeiro, também em novembro do ano passado
Fuzil (no alto, abaixo das munições) apreendido no Morro do Macaco, em Tabuazeiro, também em novembro do ano passado Crédito: Sesp/Divulgação
Em 2024, houve apenas uma apreensão, no dia 21 de maio, em Guarapari, o primeiro caso registrado fora da Grande Vitória.
As diferentes configurações do AR-15 foram tiradas de circulação pelas polícias do ES em operações policiais, confrontos, tentativas de homicídios e ações contra o tráfico, o que mostra o poder letal cada vez maior das armas em poder de criminosos.

PISTOLAS SÃO MAIS COMUNS

Neste ano, até junho, já são mais de 1,9 mil armas apreendidas pelas forças de segurança do Estado. As pistolas são a grande maioria e o fuzil não é algo comum, segundo a Secretaria de Segurança Pública (Sesp). Foram 10 armamentos desse tipo retirados das mãos de bandidos em 2024, contra quatro no mesmo período (1º semestre) do ano passado.
A Secretaria de Segurança considera que os trabalhos de inteligência e ostensividade têm evitado que esse armamento cause estragos ainda maiores nas comunidades do Espírito Santo.

NO RIO DE JANEIRO, CENTENAS DE FUZIS APREENDIDOS

Se a apreensão de armas poderosas, como o fuzil AR-15, preocupa o Espírito Santo, o que dizer do Rio de Janeiro? No Estado vizinho, segundo a Polícia Militar fluminense, foi alcançada a marca de 302 fuzis apreendidos até 20 de junho, 10 dias antes do encerramento do semestre.
Se o ritmo de apreensão dessas armas de guerra for mantido até o fim de 2024, a PMERJ vai superar, com larga margem, o desempenho do ano passado, quando foram retirados das mãos de criminosos 492 fuzis ao longo do ano no Estado do Rio de Janeiro.
O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à presidência, Donald Trump, com sangue no rosto e na orelha, após ser alvo de atirador em comício
 Donald Trump é retirado do comício do Partido Republicano, com sangue no rosto e na orelha, após ser alvo de um atirador na cidade de Butler, na Pensilvânia. Crédito: GENE J. PUSKAR

O "RIFLE DA AMÉRICA" NOS EUA

Segundo reportagem do portal UOL, o fuzil semiautomático AR-15, utilizado na tentativa de assassinato do candidato e ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, é chamado de "rifle da América" pela poderosa Associação Nacional de Rifles dos EUA.
Além de a arma ter um histórico de ter sido usada em ataques que resultaram em muitas mortes, as versões do AR-15 têm sido o padrão das forças armadas dos Estados Unidos de todas as guerras desde o Vietnã. Nos últimos 12 anos, esses rifles passaram também a integrar a vida dos civis, segundo reportagem da Rolling Stone.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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