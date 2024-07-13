Trump é ferido e retirado de comício na Pensilvânia após supostos sons de tiros

Donald Trump aparece com sangue na orelha e no rosto enquanto é retirado de comício Crédito: Evan Vucci/Associated Press/Estadão Conteúdo

WASHINGTON - Um comício de Donald Trump em Butler, no estado da Pensilvânia, foi interrompido neste sábado (13) após sons do que pareciam ser tiros.

No momento em que os barulhos foram ouvidos, Trump levou a mão à orelha direita e, em seguida, abaixou-se, assim como vários apoiadores que apareciam no fundo da transmissão. Um grito que parecia de uma mulher pode ser ouvido ao fundo. Ao se levantar, ele tinha um pouco de sangue na orelha, bocheca e mãos.

Poucos segundos depois, agentes do serviço secreto subiram e retiraram o ex-presidente do palco, escoltando-o até um carro. Enquanto deixava o local, ele levantou o punho, em um gesto para demonstrar força.

Someone appears to have shot a gun at Donald Trump. Unclear whether he was actually hit. Someone yells “shooter down.” pic.twitter.com/80zfDL2Rqv — Sawyer Hackett (@SawyerHackett) July 13, 2024

"O presidente Trump agradece às forças de segurança e aos socorristas pela rápida ação durante este ato hediondo. Ele está bem e está sendo examinado em uma unidade médica local. Mais detalhes seguirão", disse em nota porta-voz da campanha, Steven Cheung.

O Serviço Secreto está tratando o local como uma cena de crime ativa. Dois homens armados fizeram uma varredura do palco, enquanto policiais corriam ao fundo.

Pouco depois, o público começou a ser evacuado do lugar.

Trump havia falado por cerca de dez minutos quando os barulhos foram ouvidos. Havia expectativa de que ele anunciasse sua escolha para vice-presidente no evento.

Donald Trump é retirado de comício após sons de supostos tiros interromperem evento Crédito: Reuters/Folhapress

A Casa Branca afirmou em nota que Joe Biden foi informado sobre o que chamou de incidente no evento.

Em seu perfil no X, Donald Trump Jr., filho do republicano, postou uma foto do pai com a frase "ele nunca vai parar de lutar para salvar a América".

He'll never stop fighting to Save America ?? pic.twitter.com/qT4Vd0sVTm — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 13, 2024

O comício acontecia em uma cidade a cerca de uma hora de Pittsburgh. Para participar o evento, é preciso fazer um registro online simples, fornecendo poucas informações e, para entrar, passa-se por uma checagem de segurança.