Trump é ferido e retirado de comício na Pensilvânia após supostos sons de tiros

WASHINGTON - Um comício de Donald Trump em Butler, no estado da Pensilvânia, foi interrompido neste sábado (13) após sons do que pareciam ser tiros.
No momento em que os barulhos foram ouvidos, Trump levou a mão à orelha direita e, em seguida, abaixou-se, assim como vários apoiadores que apareciam no fundo da transmissão. Um grito que parecia de uma mulher pode ser ouvido ao fundo. Ao se levantar, ele tinha um pouco de sangue na orelha, bocheca e mãos.
Poucos segundos depois, agentes do serviço secreto subiram e retiraram o ex-presidente do palco, escoltando-o até um carro. Enquanto deixava o local, ele levantou o punho, em um gesto para demonstrar força.
"O presidente Trump agradece às forças de segurança e aos socorristas pela rápida ação durante este ato hediondo. Ele está bem e está sendo examinado em uma unidade médica local. Mais detalhes seguirão", disse em nota porta-voz da campanha, Steven Cheung.
O Serviço Secreto está tratando o local como uma cena de crime ativa. Dois homens armados fizeram uma varredura do palco, enquanto policiais corriam ao fundo.
Pouco depois, o público começou a ser evacuado do lugar.
Trump havia falado por cerca de dez minutos quando os barulhos foram ouvidos. Havia expectativa de que ele anunciasse sua escolha para vice-presidente no evento.
A Casa Branca afirmou em nota que Joe Biden foi informado sobre o que chamou de incidente no evento.
Em seu perfil no X, Donald Trump Jr., filho do republicano, postou uma foto do pai com a frase "ele nunca vai parar de lutar para salvar a América".
O comício acontecia em uma cidade a cerca de uma hora de Pittsburgh. Para participar o evento, é preciso fazer um registro online simples, fornecendo poucas informações e, para entrar, passa-se por uma checagem de segurança.
Em razão do calor, a segurança foi afrouxada para permitir a entrada com guarda-chuvas sem uma ponta de metal e garrafas de água de plástico. As instruções proíbem a entrada com mochilas e bolsas.