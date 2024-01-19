Transcol: a qualidade do serviço precisa acompanhar os reajustes

O reajuste levou em conta, dentre outras variáveis, a alta no preço dos combustíveis e insumos, bem como a variação do salário pago aos trabalhadores das empresas de transporte coletivo. Além disso, os contratos de concessão do Sistema Transcol preveem a revisão anual do valor das tarifas. Contra números, não há argumentos.

Se, de um lado, o reajuste está previsto em normas contratuais e, de outro, há o cenário indicativo para o aumento, alternativa não havia senão aumentar o valor da tarifa. Todavia, se o reajuste do preço das passagens é válido, são igualmente legítimas as reclamações dos usuários.

Além das altas tarifas pagas pelo usuário, não se pode esquecer que o Transcol conta com um aporte de subsídios milionários por parte do poder público. É a chamada tarifa técnica do sistema, que, até o ano passado, tinha o valor unitário de R$ 6,40. Os subsídios do Estado às empresas de transporte coletivo também destinam-se, em tese, ao custeio das gratuidades legais e tarifas especiais.

No entanto, tarifas somadas aos subsídios públicos não têm impedido que ônibus lotados continuem sendo problema constante (mesmo nos horários tidos como menos movimentados, a depender da linha). Isso sem contar as diversas reclamações de longas esperas entre os ônibus, a falta de mais espaços adequados para embarque e desembarque, a necessidade de maior higienização de veículos e terminais, e, por fim, mas não menos importante, o clima de insegurança e violência dentro dos coletivos

Pagamento da passagem Crédito: Divulgação | Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura

No que pese o conhecido e reiterado argumento de que a tarifa do transporte público na Grande Vitória não seja mais alta que nas outras capitais do Sudeste, é inequívoco que a qualidade do Sistema Transcol ainda está longe da excelência. E o agravante aqui é ainda maior quando se lembra o grau de dependência dos ônibus como modal de transporte coletivo, já que não há metrô e o Aquaviário foi apenas recentemente ativado, com poucas balsas e viagens em horários mais restritos

Soma-se a isso o fato de menos da metade da frota ser climatizada e que os contratos de serviço de wi-fi nos ônibus merecem ser mais bem fiscalizados, já que, em muitos dos coletivos, a conectividade ainda não se faz presente.