Lula precisa se cuidar para não ter o destino de Biden

A oposição a Lula, contudo, não depende apenas de Bolsonaro como candidato ao Palácio do Planalto em 2026. Os próprios filhos e esposa de Bolsonaro vêm sendo cotados, cabendo citar, ainda, o ex-candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, que disputou os holofotes na posse de Trump com o clã Bolsonaro.

Independentemente do nome que se firmar como principal adversário de Lula em 2026 (caso ele de fato dispute a reeleição), o simples fato de fazer oposição a Lula, ao PT e à “esquerda” já atrai muitos votos, sendo desnecessário falar do forte sentimento “antipetista” e “antiesquerda” que existe no Brasil. Também não se pode esquecer do poder de influência das redes sociais e da desinformação na tomada de decisões dos cidadãos.