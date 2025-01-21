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Relações Exteriores

Governo Lula minimiza declaração de Trump sobre não precisar do Brasil

Presidente americano, que tomou posse terça-feira (20), disse que Brasil e América Latina precisam dos Estados Unidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jan 2025 às 15:25

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 15:25

BRASÍLIA - Integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) minimizaram as declarações do novo presidente americano, Donald Trump, que afirmou que os Estados Unidos não precisam do Brasil.
A leitura é que a fala já reflete a visão de mundo de Donald Trump, que ele vem manifestando ao longo dos anos. O governo brasileiro, então, pretende adotar um comportamento mais prudente e sereno, esperando o desenrolar dos fatos para então discutir eventuais mudanças de rumo e discurso.
O presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, durante uma entrevista coletiva em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida
O presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: EVAN VUCCI/AP
A secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, afirmou que cada passo será analisado e que o lado brasileiro dará prioridade para trabalhar as convergências entre os dois países.
"Ele [Trump] pode falar o que ele quiser, ele é presidente eleito dos EUA. Vamos analisar cada passo do governo, mas como somos um povo com fé na vida, vamos procurar apoiar e trabalhar não as divergências, mas as convergências, que são muitas", respondeu, ao ser questionada por jornalistas durante anúncio da presidência da COP30, no Palácio do Planalto.
A Presidência da República foi procurada, mas não comentou a declaração de Donald Trump até a publicação desta reportagem.

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A fala de Donald Trump aconteceu horas após a sua posse, durante entrevista a jornalistas. O novo chefe da Casa Branca disse na segunda-feira (20) que seu país "não precisa" do Brasil e da América Latina.
"Eles precisam muito mais de nós do que nós precisamos deles. Na verdade, não precisamos deles, e o mundo todo precisa de nós", disse Trump durante cerimônia em que assinou decretos em seu primeiro dia do novo mandato.
O republicano deu a declaração ao responder pergunta da Globonews, que perguntou se Trump pretendia reagir à proposta de paz para a Guerra da Ucrânia elaborada pela China e pelo Brasil. O americano disse desconhecer a iniciativa.
"Acho ótimo, estou pronto para discutir [propostas de paz]. O Brasil está envolvido nisso? Não sabia. Você é brasileira?", perguntou Trump à repórter Raquel Krähenbühl, da Globonews. Em seguida, a jornalista questionou o presidente sobre a relação com o Brasil e a América Latina. "É ótima. Eles precisam muito mais de nós do que nós precisamos deles."

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Antes da declaração de Trump, o presidente Lula havia afirmado que não quer briga com os Estados Unidos e que desejava que o republicano realizasse uma "'gestão profícua".
"Da nossa parte, não queremos briga nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz, harmonia, ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante e não a desavença, a encrenca", afirmou Lula.

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