Trump anuncia 'era de ouro' para os EUA e país baseado na 'meritocracia' no discurso de posse

Trump tomou posse para seu segundo mandato à frente da Casa Branca Crédito: Kenny Holston/Pool via REUTERS

Donald Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira (20/1) prometendo o início de uma "era do ouro" para o país e anunciando medidas como uma "emergência nacional" na fronteira com o México e a deportação de milhões de imigrantes.

Na política doméstica, Trump prometeu encerrar programas de diversidade e disse que o Estado tem que ser "cego" para diferenças raciais e baseado na meritocracia.

"A partir de hoje, será a política oficial do governo dos Estados Unidos que existem apenas dois gêneros, masculino e feminino", disse.

O presidente dedicou a primeira parte de sua fala para prometer "uma nação que seja orgulhosa, próspera e livre".

"Nossa soberania será reconquistada, nossa segurança será restaurada, os pesos da justiça serão reequilibrados", disse Trump, acrescentando que "a violência cruel e a injusta criminalização" do Departamento de Justiça dos EUA chegará ao fim.

O republicano atacou a administração Biden, principalmente a respeito do manejo da crise migratória.

O governo deu "financiamento ilimitado para a defesa das fronteiras estrangeiras", mas se recusa a defender as fronteiras americanas, afirmou

"Agora temos um governo que não consegue gerenciar nem mesmo uma crise simples em casa", disse Trump.

Ele acrescentou que o país tem um sistema educacional que "ensina nossas crianças a se envergonharem de si mesmas".

"Todo esse cenário vai mudar, a partir de hoje, e vai mudar muito rapidamente", prometeu.

Em seguida, Trump anunciou uma série de medidas e prioridades. Veja dez frases que marcaram o discurso do presidente:

Emergência na fronteira

Trump prometeu que ainda nesta segunda assinará uma ordem executiva declarando estado de emergência na fronteira entre os EUA e o México.

Toda entrada ilegal será "imediatamente interrompida", afirmou o presidente no discurso, acrescentando que o governo começará o processo de devolução de milhões de "estrangeiros criminosos" para de onde vieram.

Ele falou sobre algumas das ações que está planejando, incluindo a reintrodução da chamada política de "permanecer no México" e o envio de mais tropas e pessoal para a fronteira.

Trump faz juramento ao assumir a Presidência Crédito: SAUL LOEB/POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Canal do Panamá

O presidente também voltou a falar sobre retomar o Canal do Panamá, a rota marítima que liga os oceanos Pacífico e Atlântico.

Controlado pelos EUA até 1999, o canal foi um "presente tolo que nunca deveria ter sido dado" ao Panamá, segundo Trump.

O presidente acusou o país da América Central de taxar os navios americanos, enquanto beneficia a China.

"Não o demos para a China. Estamos tomando-o de volta", disse Trump, recebendo aplausos de seus apoiadores, enquanto Biden e Kamala Harris permanecem impassíveis na plateia.

No início do mês, Trump se recusou a descartar o uso de força militar para tomar o canal. Ele fez essa afirmação durante uma coletiva de imprensa na qual também afirmou que o Canal do Panamá estava sendo operado por soldados chineses, sem apresentar nenhuma evidência.