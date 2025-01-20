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Relação entre chefes de Estado

Lula diz torcer para Trump fazer gestão próspera e que EUA continue a ser parceiro do Brasil

De acordo com Lula, o Brasil não quer guerra com nenhum país, seja Estados Unidos, Venezuela ou China
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jan 2025 às 10:39

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 10:39

(BBC) Especialistas apontam que diferenças entre Lula e Trump podem levar a relacionamento distante, mas pragmático
(BBC) Especialistas apontam que diferenças entre Lula e Trump podem levar a relacionamento distante, mas pragmático Crédito: Getty Images/Reuters
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz torcer para que os Estados Unidos continuem a ser o parceiro histórico que é com o Brasil, mesmo sob a gestão de Donald Trump, e que espera que o novo presidente faça um governo para melhorar a vida da sua população. De acordo com Lula, o Brasil não quer guerra com nenhum país, seja Estados Unidos, Venezuela ou China.
"Tem gente que fala que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua para que o povo americano melhore e para que os EUA continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil", afirmou Lula em discurso de abertura na primeira reunião ministerial deste ano. O encontro acontece nesta segunda-feira, 20, na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência.
"Da nossa parte, não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz, harmonia, ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante, não a desavença, não a encrenca", completou.

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