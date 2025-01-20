Lula diz torcer para Trump fazer gestão próspera e que EUA continue a ser parceiro do Brasil

(BBC) Especialistas apontam que diferenças entre Lula e Trump podem levar a relacionamento distante, mas pragmático Crédito: Getty Images/Reuters

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz torcer para que os Estados Unidos continuem a ser o parceiro histórico que é com o Brasil, mesmo sob a gestão de Donald Trump, e que espera que o novo presidente faça um governo para melhorar a vida da sua população. De acordo com Lula, o Brasil não quer guerra com nenhum país, seja Estados Unidos, Venezuela ou China.

"Tem gente que fala que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua para que o povo americano melhore e para que os EUA continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil", afirmou Lula em discurso de abertura na primeira reunião ministerial deste ano. O encontro acontece nesta segunda-feira, 20, na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência.