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Disparada do dólar é sinal de que Lula perdeu a mão na economia?

Os patamares recordes alcançados pelo dólar em dezembro de 2024 trouxeram um clima amargo para o fechamento da primeira metade do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Neste vídeo, nossa jornalista Camilla Veras Mota explora o cenário que explica a disparada da moeda americana.
BBC News Brasil

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Publicado em 

07 jan 2025 às 15:00

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 15:00

A forte desvalorização do real acabou ofuscando bons resultados do ano, como o crescimento econômico acima do esperado, a baixa taxa de desemprego e a aprovação da regulamentação da reforma tributária.
Ao mesmo tempo, joga luz sobre a crise fiscal: a dificuldade do governo em equilibrar as contas públicas e controlar seu endividamento, fatores que tendem a alimentar a inflação e manter os juros altos no país.
Neste vídeo, nossa jornalista Camilla Veras Mota explora o cenário que explica a disparada da moeda americana.

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