Disparada do dólar é sinal de que Lula perdeu a mão na economia?

A forte desvalorização do real acabou ofuscando bons resultados do ano, como o crescimento econômico acima do esperado, a baixa taxa de desemprego e a aprovação da regulamentação da reforma tributária.
Ao mesmo tempo, joga luz sobre a crise fiscal: a dificuldade do governo em equilibrar as contas públicas e controlar seu endividamento, fatores que tendem a alimentar a inflação e manter os juros altos no país.
Neste vídeo, nossa jornalista Camilla Veras Mota explora o cenário que explica a disparada da moeda americana.