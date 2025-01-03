Os alertas da Europa que preocupam o mundo por possível conflito generalizado

Alertas feitos por autoridades europeias sobre a necessidade de o continente se preparar para um possível conflito têm elevado os níveis de tensão na região.
A preocupação em relação a um conflito expandido na Europa cresceu após a escalada na guerra na Ucrânia nas últimas semanas.
Na Espanha e na Alemanha, a população começa a procurar por bunkers.
Nos países nórdicos, os governos dão instruções sobre como agir em caso de ataques.
Neste vídeo, a repórter Julia Braun fala sobre os alertas e os preparativos da Europa para uma possível guerra e sobre se há motivos reais para preocupação na opinião de especialistas.