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Os alertas da Europa que preocupam o mundo por possível conflito generalizado

Aumento por procura em bunkers e instruções sobre como agir em caso de conflitos mostram como tem crescido na Europa o temor quanto a uma possível guerra generalizada.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

03 jan 2025 às 10:00

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 10:00

Alertas feitos por autoridades europeias sobre a necessidade de o continente se preparar para um possível conflito têm elevado os níveis de tensão na região.
A preocupação em relação a um conflito expandido na Europa cresceu após a escalada na guerra na Ucrânia nas últimas semanas.
Na Espanha e na Alemanha, a população começa a procurar por bunkers.
Nos países nórdicos, os governos dão instruções sobre como agir em caso de ataques.
Neste vídeo, a repórter Julia Braun fala sobre os alertas e os preparativos da Europa para uma possível guerra e sobre se há motivos reais para preocupação na opinião de especialistas.

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