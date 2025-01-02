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Como fica o xadrez do Oriente Médio depois da queda de Bashar al-Assad na Síria

País é uma espécie de tabuleiro de xadrez de interesses de potências regionais, como Israel e Irã, e globais, como EUA e Rússia.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

02 jan 2025 às 08:00

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 08:00

Depois de meio século em que a família Assad governou a Síria com mão de ferro, uma ofensiva relâmpago das forças rebeldes mudou a realidade do país.
Em 12 dias, o poderoso grupo islâmico Hayat Tahrir al Shams (HTS) e suas facções aliadas precipitaram a queda do presidente Bashar al-Assad após 13 anos de guerra civil.
O país é uma espécie de tabuleiro de xadrez de interesses de potências regionais, como Israel e Irã, e globais, como EUA e Rússia.
Neste vídeo, nossa jornalista Nathalia Passarinho explica esses interesses, detalhando quais os movimentos de cada um desses países desde a queda de Assad — e discutindo quem ganha e quem perde com a troca de governo na Síria.
'Fui estuprado pela polícia de Assad, mas agora perdi o medo de mostrar meu rosto'Como vida na região da Síria controlada por rebeldes que tomaram poder indica o que está por vir no paísO que Irã vai fazer agora que seu 'Eixo da Resistência' foi destruído?

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