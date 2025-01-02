Como fica o xadrez do Oriente Médio depois da queda de Bashar al-Assad na Síria

Depois de meio século em que a família Assad governou a Síria com mão de ferro, uma ofensiva relâmpago das forças rebeldes mudou a realidade do país.

Em 12 dias, o poderoso grupo islâmico Hayat Tahrir al Shams (HTS) e suas facções aliadas precipitaram a queda do presidente Bashar al-Assad após 13 anos de guerra civil.

O país é uma espécie de tabuleiro de xadrez de interesses de potências regionais, como Israel e Irã, e globais, como EUA e Rússia.

Neste vídeo, nossa jornalista Nathalia Passarinho explica esses interesses, detalhando quais os movimentos de cada um desses países desde a queda de Assad — e discutindo quem ganha e quem perde com a troca de governo na Síria.