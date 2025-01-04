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Como Elon Musk se aproximou de Donald Trump

Apoio de Elon Musk a Donald Trump na eleição de 2024 colocou fundador da Tesla e da SpaceX muito perto do centro do poder americano.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

04 jan 2025 às 14:00

Publicado em 04 de Janeiro de 2025 às 14:00

Neste vídeo, nós explicamos como o homem mais rico do mundo usou o X (antigo Twitter) e se aproveitou de debates sobre liberdade de expressão para se aproximar do futuro presidente dos Estados Unidos.

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