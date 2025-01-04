Como Elon Musk se aproximou de Donald Trump

Neste vídeo, nós explicamos como o homem mais rico do mundo usou o X (antigo Twitter) e se aproveitou de debates sobre liberdade de expressão para se aproximar do futuro presidente dos Estados Unidos.
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