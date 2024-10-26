'Sou psicopata e quero que a sociedade entenda e acolha meu transtorno'

Desde criança, a americana M. E. Thomas notou que tinha dificuldade em sentir empatia.
Aqueles eram os primeiros sinais do que hoje é chamado de "transtorno de personalidade antissocial".
Foram necessários muitos anos até Thomas ser formalmente diagnosticada.
Ela escreveu um livro sobre o assunto e hoje se dedica a acolher e ajudar outras pessoas com diagnósticos parecidos ao dela.
Nesta conversa com o repórter André Biernath, Thomas conta como é ser psicopata e as dificuldades de viver com esse transtorno. Confira.