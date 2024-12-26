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EUA: Os brasileiros que podem ser deportados e apoiam Trump

A meta do republicano seria expulsar um milhão de estrangeiros sem documentos por ano.

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 13:52

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

26 dez 2024 às 13:52
Donald Trump se elegeu presidente dos Estados Unidos prometendo realizar as maiores deportações de indocumentados da história do país.
A meta seria expulsar um milhão de estrangeiros sem documentos por ano, segundo informou o vice-presidente eleito J. D. Vance ainda ao longo da campanha.
É mais do que o dobro do máximo de deportações já feita em um único ano nas últimas sete décadas. Mesmo assim, muitos brasileiros sem documentos que correm risco de deportação dizem que, se pudessem, teriam votado em Trump.
Neste vídeo, a correspondente da BBC News Brasil em Washington, Mariana Sanches, conta as histórias desses brasileiros que são ao mesmo tempo alvo e entusiastas de Donald Trump.
Ela explica os motivos deles para apoiar o republicano e fala sobre em que pé estão os planos anti-imigração do novo governo. 

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