Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Vídeo: As influencers de 'corpo perfeito' criadas por IA e patrocinadas por marcas esportivas
BBC News

Vídeo: As influencers de 'corpo perfeito' criadas por IA e patrocinadas por marcas esportivas

Críticos estão preocupados com o impacto que corpos "perfeitos" gerados por IA têm em adolescentes nas redes sociais.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

05 jan 2025 às 11:00

Publicado em 05 de Janeiro de 2025 às 11:00

Uma modelo e influenciadora chamada Aitana Lopez, gerada por inteligência artificial (IA), está ganhando milhares de dólares por mês em contratos com marcas e patrocínios para seus criadores baseados em Barcelona, na Espanha.
Lançada há um ano, Aitana tem mais de 330 mil seguidores no Instagram, o que faz dela a mais popular de uma nova onda de influenciadores realistas criados por inteligência artificial.
Mas os críticos estão preocupados com o impacto que corpos "perfeitos" gerados por IA têm em adolescentes nas redes sociais. Confira na nossa reportagem especial.

Veja Também

As fronteiras do mundo alteradas pelas mudanças climáticas

O que esperar da inteligência artificial em 2025

Como Elon Musk se aproximou de Donald Trump

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Comportamento Inteligência Artificial Digital Influencer
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estresse frequente: 3 impactos na saúde do cérebro
Imagem de destaque
Dia Mundial do Café: 7 benefícios da bebida para a saúde
Imagem de destaque
Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados