Vídeo: As influencers de 'corpo perfeito' criadas por IA e patrocinadas por marcas esportivas

Uma modelo e influenciadora chamada Aitana Lopez, gerada por inteligência artificial (IA), está ganhando milhares de dólares por mês em contratos com marcas e patrocínios para seus criadores baseados em Barcelona, na Espanha.

Lançada há um ano, Aitana tem mais de 330 mil seguidores no Instagram, o que faz dela a mais popular de uma nova onda de influenciadores realistas criados por inteligência artificial.