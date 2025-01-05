Vídeo: As influencers de 'corpo perfeito' criadas por IA e patrocinadas por marcas esportivas

Uma modelo e influenciadora chamada Aitana Lopez, gerada por inteligência artificial (IA), está ganhando milhares de dólares por mês em contratos com marcas e patrocínios para seus criadores baseados em Barcelona, na Espanha.
Lançada há um ano, Aitana tem mais de 330 mil seguidores no Instagram, o que faz dela a mais popular de uma nova onda de influenciadores realistas criados por inteligência artificial.
Mas os críticos estão preocupados com o impacto que corpos "perfeitos" gerados por IA têm em adolescentes nas redes sociais. Confira na nossa reportagem especial.