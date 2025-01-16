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Passaporte retido

Bolsonaro diz que Michelle irá à posse de Trump e cita recurso contra decisão de Moraes

Ex-presidente diz que ex-primeira-dama terá 'tratamento bastante especial' nos EUA
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jan 2025 às 16:19

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 16:19

BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta quinta-feira (16), que a sua esposa, Michelle Bolsonaro, irá para a posse de Donald Trump no próximo dia 20.
Ele disse ainda que, apesar da negativa de Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em liberar o passaporte, ainda cabe recurso.
"Essa questão do passaporte ainda está em jogo. Tenho uma equipe de advogados que pediu para eu não entrar em particularidades do processo porque cabe recurso, muita coisa está por vir", disse, em entrevista ao canal de YouTube da revista Oeste.
"Minha esposa irá pra lá. Estava convidada juntamente comigo, ela vai fazer sua parte. Tenho conversado com alguns próximos de Trump e ela terá tratamento bastante especial", completou.
Jair Bolsonaro, ex-presidente
Jair Bolsonaro, ex-presidente da República Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Michelle não teve passaporte apreendido. Bolsonaro não detalhou que tratamento especial a ex-primeira-dama teria.
Moraes justificou, em sua decisão, que Bolsonaro já manifestou publicamente ser favorável à fuga de condenados em casos da investigação e na permanência clandestina no exterior, em especial na Argentina, para evitar a aplicação da lei e das decisões judiciais.
Também afirmou que não foi juntado aos autos nenhum documento probatório que demonstrasse a existência de convite realizado pelo presidente eleito dos EUA a Bolsonaro, conforme alegado pela defesa do ex-presidente.

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