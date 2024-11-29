Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro diz a jornal dos EUA que aposta em apoio de Trump para voltar ao poder
Em 2026

Bolsonaro diz a jornal dos EUA que aposta em apoio de Trump para voltar ao poder

‘É hora de fazer todas as Américas grandes novamente’, disse Jair Bolsonaro, em uma alusão ao lema da campanha do presidente eleito Donald Trump

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 09:47

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 nov 2024 às 09:47
BRASÍLIA - O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) quer retornar ao poder. Para alcançar tal objetivo, aposta no apoio do presidente eleito nos Estados UnidosDonald Trump, que, acredita ele, poderá ajudá-lo através de sanções econômicas impostas contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Proibido de concorrer a cargos públicos até 2030 e enfrentando acusações criminais por supostamente tramar um golpe, Bolsonaro disse, em entrevista ao The Wall Street Journal, que vê a eleição de Trump como uma virada de jogo para seu futuro e para os políticos de direita na América Latina. Os esquerdistas venceram recentemente as eleições presidenciais no México e no Uruguai e governam a maioria dos grandes países latinos. "Trump está de volta, e é um sinal de que nós também voltaremos", avaliou.
Ladeado por dois congressistas aliados em um escritório do PL fortemente protegido e coberto com fotos de comícios recentes, em Brasília, Bolsonaro disse que ele e seu filho, Eduardo Bolsonaro, estavam em contato próximo com o novo governo dos EUA desde a eleição de 5 de novembro. "Fiquei acordado a noite toda torcendo pelo 'Laranjão'", relatou.
"É hora do MAAGA - Make All Americas Great Again", disse ainda, em uma alusão ao lema da campanha de Trump (MAGA - Make America Great Again) e exibindo orgulhosamente um livro publicado no ano passado que Trump lhe deu com a inscrição "Jair - You are GREAT" (você é ótimo).
Presidente Jair Bolsonaro
Mesmo inelegível, Bolsonaro planeja registrar sua candidatura antes da votação de 2026 Crédito: Isac Nobrega / PR
Bolsonaro planeja registrar sua candidatura antes da votação de 2026, apesar da proibição, apostando na pressão de Trump sobre os juízes brasileiros para atrasar a execução da decisão de 2023 por tempo suficiente para concorrer ao pleito presidencial. "Contanto que o tribunal eleitoral não recuse meu registro, ele é válido", disse. "Eles podem simplesmente adiar o máximo possível... até a eleição acabar."
Questionado sobre a natureza de possíveis sanções dos EUA sob Trump, Bolsonaro citou as sanções de petróleo de Washington à Venezuela. "Trump também tem se preocupado muito com a Venezuela e discutiu comigo maneiras pelas quais podemos devolvê-la à democracia", disse Bolsonaro.
O governo Lula recusou a comentar as afirmações do ex-presidente.
Um porta-voz do novo governo de Trump não respondeu a um pedido de comentário.
Um representante do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)Alexandre de Moraes, também não quis comentar. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Donald Trump Estados Unidos Jair Bolsonaro Lula
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados