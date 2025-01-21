Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Eduardo Bolsonaro diz que ficou de fora da posse de Trump por 'transferência da cerimônia'
"Questão protocolar"

Eduardo Bolsonaro diz que ficou de fora da posse de Trump por 'transferência da cerimônia'

Com a mudança, Eduardo e Michelle Bolsonaro (PL) tiveram de acompanhar a posse em um estádio de basquete e hóquei
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jan 2025 às 12:49

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 12:49

Michelle e Eduardo Bolsonaro em baile da posse de Trump
Michelle e Eduardo Bolsonaro em baile da posse de Trump Crédito: @bolsonarosp / Instagram / Reprodução
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou ter ficado de fora da cerimônia de posse do presidente americano Donald Trump por uma "questão protocolar". Washington registrou uma temperatura máxima de -2 ºC nesta segunda-feira, 20. Com o frio, o local da posse foi alterado e ficou mais restrito. Com a mudança, Eduardo e Michelle Bolsonaro (PL), mulher do ex-presidente, tiveram de acompanhar a posse em um estádio de basquete e hóquei.
"Devido à transferência da cerimônia para a Rotunda do Capitólio, apenas parlamentares desacompanhados de seus cônjuges, a família Trump, alguns ministros, CEOs de empresas estratégicas e chefes de Estado mais próximos puderam participar. Todos os demais convidados, incluindo o presidente do Paraguai e presidentes de partidos europeus, foram direcionados ao Capital One Arena, local escolhido por Trump para assinar seus primeiros decretos como presidente e discursar ao público", afirmou em nota o deputado federal. Michelle e Eduardo Bolsonaro compareceram aos eventos Liberty Ball e o Starlight Ball na noite de segunda-feira.

Veja Também

Foragido da Justiça, Allan dos Santos participa de baile da posse de Trump

Eduardo Bolsonaro disse que, se Jair Bolsonaro (PL) tivesse ido à solenidade, o cerimonial de Donald Trump teria conferido ao ex-presidente brasileiro "tratamento de chefe de Estado", com acesso ao Capitólio.
Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)Bolsonaro está com o passaporte retido desde fevereiro do ano passado, quando foi alvo de uma investigação por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A medida foi adotada para impedir que o ex-presidente saia do País durante a instrução do processo, no qual foi indiciado pela PF.
A defesa do ex-presidente solicitou ao STF uma permissão para Bolsonaro reaver o passaporte e participar da cerimônia em Washington. Porém, Moraes viu "risco de fuga" devido a declarações do ex-presidente sobre um possível asilo no exterior e negou o pedido. Nesta segunda, Bolsonaro disse que "qualquer um pode fugir" do País.
Embora tenha ficado de fora do local em que Trump tomou posse, Eduardo Bolsonaro celebrou o "lugar de destaque" conferido pelo presidente americano à família Bolsonaro. "Deveria ser motivo de comemoração e orgulho para todos que desejam o bem do Brasil", disse o deputado federal.
Apesar de Jair Bolsonaro ter sido o único ex-chefe de Estado estrangeiro convidado para a posse de Donald Trump, alguns ainda tentam insinuar que Trump desrespeita Bolsonaro ou até mesmo o Brasil.

Veja Também

'Nós não precisamos deles', diz Trump sobre Brasil e América Latina

Steve Bannon pedirá sanções contra o Brasil por barrar  Bolsonaro de ir à posse de Trump

'Posso fugir agora, qualquer um pode', diz Bolsonaro ao criticar Moraes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Donald Trump Eduardo Bolsonaro Jair Bolsonaro Michelle Bolsonaro Bolsonarista Bolsonaristas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados