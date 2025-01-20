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EUA

Steve Bannon pedirá sanções contra o Brasil por barrar  Bolsonaro de ir à posse de Trump

Ex-estrategista de Trump defende brasileiro e afirma que vai cobrar ações de secretário de Estado americano, Marco Rubio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jan 2025 às 19:17

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 19:17

WASHINGTON - Steve Bannon, ex-estrategista de Donald Trump e um dos principais expoentes da extrema direita, afirmou no domingo (19) à Folha de S.Paulo que pedirá ao próximo secretário de Estado, Marco Rubio, que tome atitudes contra o Brasil devido à ausência de Jair Bolsonaro (PL) na posse do republicano.
Bannon organizou um evento no final de semana para representantes da direita no mundo e tinha Bolsonaro como convidado especial. No lugar do ex-presidente, compareceram deputados brasileiros, entre eles Eduardo Bolsonaro (PL-SP).
Steve Bannon, ex-estrategista-chefe da Casa Branca  Crédito: Reuters/Folhapress
Bannon defende a volta do ex-presidente ao poder e chama o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de corrupto.
"Eu não falo pelo presidente Trump, mas as pessoas do movimento Maga [sigla em inglês para o principal slogan de Trump "faça a América grandiosa novamente"] amam Bolsonaro. A nossa recomendação é que deve haver sanções severas ao Brasil e particularmente a esse juiz [Moraes] para não ter nenhum acesso aos Estados Unidos", disse.

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"Eu vou conversar com o senador Marco Rubio, sou muito próximo dele, quando ele tomar posse amanhã [nesta segunda], e dizer: precisamos tomar uma atitude sobre isso", afirmou.
Bannon era um dos principais aliados de Trump. Ele ficou preso por quatro meses, de julho a outubro do ano passado, cumprindo pena após se recusar a entregar documentos e testemunhar perante um comitê da Câmara que investigava a invasão do Capitólio por apoiadores de Trump, no dia 6 de janeiro de 2021.

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