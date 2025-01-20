Steve Bannon pedirá sanções contra o Brasil por barrar  Bolsonaro de ir à posse de Trump

Bannon organizou um evento no final de semana para representantes da direita no mundo e tinha Bolsonaro como convidado especial. No lugar do ex-presidente, compareceram deputados brasileiros , entre eles Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Steve Bannon, ex-estrategista-chefe da Casa Branca Crédito: Reuters/Folhapress

Bannon defende a volta do ex-presidente ao poder e chama o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de corrupto.

"Eu não falo pelo presidente Trump, mas as pessoas do movimento Maga [sigla em inglês para o principal slogan de Trump "faça a América grandiosa novamente"] amam Bolsonaro. A nossa recomendação é que deve haver sanções severas ao Brasil e particularmente a esse juiz [Moraes] para não ter nenhum acesso aos Estados Unidos", disse.

"Eu vou conversar com o senador Marco Rubio, sou muito próximo dele, quando ele tomar posse amanhã [nesta segunda], e dizer: precisamos tomar uma atitude sobre isso", afirmou.