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Mundo

O chapéu de Melania, Obama sozinho e outras 14 fotos da posse de Trump

Algumas das imagens mais marcantes da cerimônia de posse de Donald Trump
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

20 jan 2025 às 18:45

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 18:45

Imagem BBC Brasil
Chapéu de Melania; item é uma tradição do traje de posse da primeira-dama Crédito: Reuters
Donald Trump voltou à Casa Branca na segunda-feira (20/1) após ser empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos, em uma cerimônia que uniu tradição e momentos de intimidade.
Confira a seguir as imagens mais marcantes do dia.
Imagem BBC Brasil
A primeira-dama Jill Biden, o agora ex-presidente dos EUA, Joe Biden, o novo presidente dos EUA, Donald Trump, e a primeira-dama Melania Trump antes de sua posse, na Casa Branca Crédito: Anna Moneymaker/Getty Images
Imagem BBC Brasil
Trump faz juramento de posse ao presidente da Suprema Corte dos EUA, John Roberts, ao lado de Melania Trump Crédito: Morry Gash/Pool - Getty Images
Imagem BBC Brasil
Chapéu azul-marinho de Melania foi o protagonista do traje da primeira-dama Crédito: Getty Images
Melania Trump chamou a atenção com seu visual: cortes bem definidos, saltos altos e o protagonismo de um chapéu azul-marinho com uma faixa branca.
Chapéus há muito são um elemento tradicional nos trajes das primeiras-damas em cerimônias de posse, desde o chapéu pillbox de Jackie Kennedy até os chapéus usados por Nancy Reagan nas posses de seu marido.
O apreço de Melania por chapéus já causou problemas para a primeira-dama, como o criticado capacete colonial que usou durante um safári no Quênia.

Mudança de planos de última hora

A cerimônia geralmente ocorre em um palco especialmente construído em frente ao Capitólio, com convidados VIP posicionados em uma plataforma e milhares de pessoas assistindo do National Mall.
Mas a previsão de temperaturas muito baixas, com sensação térmica de -13°C, levou à decisão de levar a cerimônia para dentro do Capitólio.
Imagem BBC Brasil
Vista do teto da Rotunda do Capitólio dos Estados Unidos onde foi realizada a cerimônia de posse de Donald Trump Crédito: Kenny Holston/Pool via REUTERS
Apoiadores de Trump, que viajaram para a capital para assistir à cerimônia, foram para a arena Capital One, onde a posse foi transmitida ao vivo em telões.
Imagem BBC Brasil
Posse foi transmitida em telões na arena Capital One Crédito: REUTERS/Mike Segar
Imagem BBC Brasil
Apoiadores de Trump compareceram em peso para acompanhar a cerimônia de posse Crédito: Amanda Perobelli/Reuters

Cerimônia religiosa

Trump passou a noite anterior à posse na Blair House, localizada do outro lado da Avenida Pensilvânia em relação à Casa Branca, como é tradicional para presidentes eleitos e como ele próprio fez antes de sua posse em 2017.
Trump, Melania, o agora vice-presidente J.D. Vance e sua esposa Usha participaram de uma cerimônia religiosa na Igreja Episcopal de St. John.
Imagem BBC Brasil
O presidente eleito Donald Trump e sua esposa Melania chegam para um culto na Igreja de St. John Crédito: Jeenah Moon/REUTERS
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O vice-presidente eleito J.D. Vance e sua esposa Usha chegam para o culto Crédito: Jeenah Moon/REUTERS
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Donald Trump, ao lado de sua esposa Melania, conversa com J.D. Vance durante o culto na igreja Crédito: Carlos Barria/Reuters

Cerimônia de posse

Imagem BBC Brasil
Trump fez seu primeiro discurso após a posse Crédito: Getty Images
Entre os convidados da cerimônia de posse na Rotunda do Capitólio estavam ex-presidentes, líderes estrangeiros, familiares de Trump e os indicados para cargos-chave de seu novo governo.
Imagem BBC Brasil
O bilionário Elon Musk também foi um dos convidados do evento Crédito: Amanda Perobelli/Reuters
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O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, chega ao Capitólio para a posse do segundo mandato de Donald Trump Crédito: Shawn Thew-Pool/Getty Images
Imagem BBC Brasil
A vice-presidente Kamala Harris participa da posse de Donald Trump na Rotunda do Capitólio dos EUA Crédito: Saul Loeb - Pool/Getty Images

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