O chapéu de Melania, Obama sozinho e outras 14 fotos da posse de Trump

Donald Trump voltou à Casa Branca na segunda-feira (20/1) após ser empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos, em uma cerimônia que uniu tradição e momentos de intimidade.
Confira a seguir as imagens mais marcantes do dia.
Melania Trump chamou a atenção com seu visual: cortes bem definidos, saltos altos e o protagonismo de um chapéu azul-marinho com uma faixa branca.
Chapéus há muito são um elemento tradicional nos trajes das primeiras-damas em cerimônias de posse, desde o chapéu pillbox de Jackie Kennedy até os chapéus usados por Nancy Reagan nas posses de seu marido.
O apreço de Melania por chapéus já causou problemas para a primeira-dama, como o criticado capacete colonial que usou durante um safári no Quênia.
Mudança de planos de última hora
A cerimônia geralmente ocorre em um palco especialmente construído em frente ao Capitólio, com convidados VIP posicionados em uma plataforma e milhares de pessoas assistindo do National Mall.
Mas a previsão de temperaturas muito baixas, com sensação térmica de -13°C, levou à decisão de levar a cerimônia para dentro do Capitólio.
Apoiadores de Trump, que viajaram para a capital para assistir à cerimônia, foram para a arena Capital One, onde a posse foi transmitida ao vivo em telões.
Cerimônia religiosa
Trump passou a noite anterior à posse na Blair House, localizada do outro lado da Avenida Pensilvânia em relação à Casa Branca, como é tradicional para presidentes eleitos e como ele próprio fez antes de sua posse em 2017.
Trump, Melania, o agora vice-presidente J.D. Vance e sua esposa Usha participaram de uma cerimônia religiosa na Igreja Episcopal de St. John.
Cerimônia de posse
Entre os convidados da cerimônia de posse na Rotunda do Capitólio estavam ex-presidentes, líderes estrangeiros, familiares de Trump e os indicados para cargos-chave de seu novo governo.