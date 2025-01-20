O chapéu de Melania, Obama sozinho e outras 14 fotos da posse de Trump

Chapéu de Melania; item é uma tradição do traje de posse da primeira-dama Crédito: Reuters

Confira a seguir as imagens mais marcantes do dia.

A primeira-dama Jill Biden, o agora ex-presidente dos EUA, Joe Biden, o novo presidente dos EUA, Donald Trump, e a primeira-dama Melania Trump antes de sua posse, na Casa Branca Crédito: Anna Moneymaker/Getty Images

Trump faz juramento de posse ao presidente da Suprema Corte dos EUA, John Roberts, ao lado de Melania Trump Crédito: Morry Gash/Pool - Getty Images

Chapéu azul-marinho de Melania foi o protagonista do traje da primeira-dama Crédito: Getty Images

Melania Trump chamou a atenção com seu visual: cortes bem definidos, saltos altos e o protagonismo de um chapéu azul-marinho com uma faixa branca.

Chapéus há muito são um elemento tradicional nos trajes das primeiras-damas em cerimônias de posse, desde o chapéu pillbox de Jackie Kennedy até os chapéus usados por Nancy Reagan nas posses de seu marido.

O apreço de Melania por chapéus já causou problemas para a primeira-dama, como o criticado capacete colonial que usou durante um safári no Quênia.

Mudança de planos de última hora

A cerimônia geralmente ocorre em um palco especialmente construído em frente ao Capitólio, com convidados VIP posicionados em uma plataforma e milhares de pessoas assistindo do National Mall.

Mas a previsão de temperaturas muito baixas, com sensação térmica de -13°C, levou à decisão de levar a cerimônia para dentro do Capitólio.

Vista do teto da Rotunda do Capitólio dos Estados Unidos onde foi realizada a cerimônia de posse de Donald Trump Crédito: Kenny Holston/Pool via REUTERS

Apoiadores de Trump, que viajaram para a capital para assistir à cerimônia, foram para a arena Capital One, onde a posse foi transmitida ao vivo em telões.

Posse foi transmitida em telões na arena Capital One Crédito: REUTERS/Mike Segar

Apoiadores de Trump compareceram em peso para acompanhar a cerimônia de posse Crédito: Amanda Perobelli/Reuters

Cerimônia religiosa

Trump passou a noite anterior à posse na Blair House, localizada do outro lado da Avenida Pensilvânia em relação à Casa Branca, como é tradicional para presidentes eleitos e como ele próprio fez antes de sua posse em 2017.

Trump, Melania, o agora vice-presidente J.D. Vance e sua esposa Usha participaram de uma cerimônia religiosa na Igreja Episcopal de St. John.

O presidente eleito Donald Trump e sua esposa Melania chegam para um culto na Igreja de St. John Crédito: Jeenah Moon/REUTERS

O vice-presidente eleito J.D. Vance e sua esposa Usha chegam para o culto Crédito: Jeenah Moon/REUTERS

Donald Trump, ao lado de sua esposa Melania, conversa com J.D. Vance durante o culto na igreja Crédito: Carlos Barria/Reuters

Cerimônia de posse

Trump fez seu primeiro discurso após a posse Crédito: Getty Images

Entre os convidados da cerimônia de posse na Rotunda do Capitólio estavam ex-presidentes, líderes estrangeiros, familiares de Trump e os indicados para cargos-chave de seu novo governo.

O bilionário Elon Musk também foi um dos convidados do evento Crédito: Amanda Perobelli/Reuters

O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, chega ao Capitólio para a posse do segundo mandato de Donald Trump Crédito: Shawn Thew-Pool/Getty Images