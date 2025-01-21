Foragido da Justiça, Allan dos Santos participa de baile da posse de Trump

O blogueiro Paulo Renato de Oliveira Figueiredo, o jornalista Luís Ernesto Lacombe, o blogueiro Allan dos Santos e o senador Jorge Seif Junior no baile da posse de Donald Trump

Em outubro do ano passado, o blogueiro afirmou que estava trabalhando como motorista de aplicativo em Orlando, nos Estados Unidos. Os xingamentos ao ministro Alexandre de Moraes são frequentes. Para tentar seguir nas redes sociais, Allan dos Santos criou um perfil no OnlyFans, plataforma de pornografia. Depois, disse que foi banido da rede.