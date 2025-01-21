Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Foragido da Justiça, Allan dos Santos participa de baile da posse de Trump
Com prisão decretada por Moraes

Foragido da Justiça, Allan dos Santos participa de baile da posse de Trump

Allan aparece em imagens ao lado do senador Jorge Seif (PL-SC), do jornalista Luís Ernesto Lacombe e do ex-apresentador Paulo Figueiredo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jan 2025 às 12:20

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 12:20

O blogueiro Paulo Renato de Oliveira Figueiredo, o jornalista Luís Ernesto Lacombe, o blogueiro Allan dos Santos e o senador Jorge Seif Junior, no baile da posse de Donald Trump
O blogueiro Paulo Renato de Oliveira Figueiredo, o jornalista Luís Ernesto Lacombe, o blogueiro Allan dos Santos e o senador Jorge Seif Junior no baile da posse de Donald Trump Crédito: @jorgeseifjunior / Instagram / Reprodução
O blogueiro Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira desde 2021, foi fotografado no baile da posse de Donald Trump. O evento, Starlight Ball ("Baile Luz das Estrelas, na tradução livre do inglês), realizado na noite desta segunda-feira, 20, ocorreu na sede do jornal The Washington Times, em Washington, capital americana.
Allan aparece em imagens ao lado do senador Jorge Seif (PL-SC), do jornalista Luís Ernesto Lacombe e do ex-apresentador Paulo Figueiredo.
Paulo Figueiredo, que também participou da cerimônia, está indiciado pela Polícia Federal no Brasil em investigação relacionada a uma tentativa de golpe de Estado. O blogueiro Allan dos Santos, por sua vez, teve a prisão preventiva decretada no âmbito do inquérito das fake news. Os dois casos são relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Veja Também

'Posso fugir agora, qualquer um pode', diz Bolsonaro ao criticar Moraes

Allan dos Santos também apareceu em vídeos quando Eduardo Bolsonaro e Donald Trump Jr, filho do presidente dos EUA, se encontraram no Baile de Posse Hispânico, no sábado, 18. Em sua conta no Instagram, que diz ser sua 50ª na tentativa de fugir dos bloqueios impostos pelo STF, o bolsonarista publicou um crachá da área VIP do ato trumpista.
Em outubro do ano passado, o blogueiro afirmou que estava trabalhando como motorista de aplicativo em Orlando, nos Estados Unidos. Os xingamentos ao ministro Alexandre de Moraes são frequentes. Para tentar seguir nas redes sociais, Allan dos Santos criou um perfil no OnlyFans, plataforma de pornografia. Depois, disse que foi banido da rede.
Os bailes presidenciais são uma tradição da posse dos EUA. Durante o evento, Trump dançou três musicas com a primeira-dama, Melania Trump, incluindo "My Way", de Frank Sinatra. Outros nomes da oposição participaram do evento, incluindo o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Veja Também

'Nós não precisamos deles', diz Trump sobre Brasil e América Latina

O único deputado do ES que foi à posse de Trump, nos EUA

Moraes nega devolver passaporte e Bolsonaro não vai à posse de Trump

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Donald Trump Eduardo Bolsonaro Estados Unidos Michelle Bolsonaro STF Alexandre de Moraes Bolsonaro Bolsonarista eua usa Melania Trump Bolsonaristas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1
Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados