Frota antiga, ônibus lotados e passageiros insatisfeitos

Jornal Nacional divulgou na última quarta-feira (16) um levantamento da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos que aponta que a frota de ônibus urbanos das capitais brasileiras é a mais antiga dos últimos 30 anos. Em média, os ônibus que circulam pelas capitais estão com 6,4 anos de uso, representando um recorde negativo da série histórica. Se não bastasse, os percursos e as viagens realizadas pelos coletivos diminuiu cerca de 30%.

O resultado disso não poderia ser diferente. Houve uma queda igualmente significativa, senão maior, quando se trata da qualidade dos serviços ofertados pelas empresas concessionárias dos serviços de ônibus urbanos. Muitos veículos estão em situação precária, não oferecem o mínimo conforto aos passageiros que, frequentemente, se veem obrigados a enfrentar grande espera nos pontos de ônibus, haja vista que caiu o número de viagens realizadas.

Como os ônibus demoram a passar, para não perder o horário de seus compromissos ou simplesmente retornar para casa após um exaustivo dia de trabalho, os passageiros se veem obrigados a enfrentar ônibus lotados. Com as paradas a cada ponto e com os problemas crônicos de mobilidade urbana, não é incomum que viagens que deveriam demorar minutos ultrapassem horas de duração.

Tudo isso se reflete em diminuição da qualidade de vida dos cidadãos que vivem nos conglomerados urbanos, que têm seus dias divididos entre longas jornadas de trabalho e igualmente extensas horas no trânsito, dentro de ônibus velhos, demorados e lotados.

Ônibus do Transcol saem de terminal na Grande Vitória Crédito: Foto: Reprodução/TV Gazeta

A questão em Vitória tem, ainda, o complicador de que os ônibus são o único modal de transporte público coletivo. O metrô prometido em campanhas eleitorais passadas faz parte apenas do imaginário do capixaba. Mas, nem por isso, os gestores estaduais e municipais têm dado predileção ao transporte coletivo em detrimento ao individual. Basta ver o caso de Vitória, por exemplo, uma ilha com trânsito crescente e que insiste em privilegiar quem anda de carro. A cidade carece de faixas exclusivas para ônibus. Nessas condições, quem preferirá pagar caro por ônibus sem tanta qualidade?

Apesar de ser bem-vinda a reinauguração tardia do sistema de transporte aquaviário , não é inovação na Grande Vitória. E, nos moldes como colocado, o aquaviário ainda não terá condições de desafogar os ônibus, já que é muito restrito o alcance das barcas, com poucos pontos de parada previstos. O aquaviário não abrange a maioria dos bairros dos municípios de Vitória, Vila Velha e Cariacica.