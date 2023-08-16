Transcol: rodoviários fazem novo ato e impedem saída de ônibus sem ar das garagens

O Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários) fez uma nova ação na manhã desta quarta-feira (16) e impediu a saída de ônibus sem ar-condicionado das garagens. O ato aconteceu em todas as garagens das empresas do Sistema Transcol e atrasou viagens em toda a Grande Vitória.
Os ônibus sem ar-condicionado são os únicos que ainda contam com espaço para os cobradores atuarem, mas segundo o Sindirodoviários, esses veículos estão saindo das garagens sem os profissionais.
"A gente está fiscalizando em todas as garagens a respeito dos postos de trabalho dos cobradores. Há 45 dias, fizemos uma fiscalização e constatamos que tem ônibus faltando o cobrador. Em respeito à população, a gente só fiscalizou e deu um prazo para as empresas se adequarem. Hoje venceu o dia", afirmou Marcos Alexandre, presidente do Sindirodoviários.
Por volta das 7h30, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) informou que o sistema já foi normalizado. "Veículos de reserva foram utilizados para diminuir o transtorno causados por alguns atrasos identificados nesta manhã", pontuou o órgão.
Às 8h15, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) disse que o Sindirodoviários esteve na madrugada em todas as garagens das operadoras do Sistema Transcol fiscalizando se os ônibus sem ar-condicionado estão com cobradores. "Essa ação causou um pequeno atraso em parte das viagens. Ressaltamos que a operação já está normalizada", destacou.
Entenda a reivindicação
Na primeira semana de julho, o Sindirodoviários realizou diversas fiscalizações em garagens de ônibus do Sistema Transcol, na Grande Vitória. Os trabalhadores afirmam que um acordo firmado com as empresas, de colocar um cobrador em cada veículo sem ar-condicionado, está sendo descumprido.
A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) afirma que o acordo foi feito entre as empresas e a categoria, cabendo ao governo do Estado, através da Ceturb, acompanhar e fiscalizar o serviço operacional.
O que diz o acordo
Esse acordo foi firmado durante o início da pandemia da Covid-19, quando os cobradores foram afastados dos ônibus e o governo capixaba começou a usar apenas o CartãoGV como meio de entrada nos coletivos e não mais dinheiro em papel ou moedas. O objetivo, além de promover melhor integração do Sistema Transcol, era o de evitar contaminação com a movimentação de quantias físicas.
Após protestos da categoria, parte das reivindicações foi acatada e os cobradores voltaram a atuar, mas como “recarregadores” do CartãoGV dentro dos coletivos sem ar-condicionado. É mais uma opção para os passageiros realizarem a recarga de créditos para o cartão, além de toda a rede de parceiros, autoatendimento, lojas e aplicativos.
Por que apenas em ônibus sem ar-condicionado?
O governo do Estado iniciou um programa de substituição de ônibus antigos por veículos com ar-condicionado. Os novos veículos não contam com assento para os cobradores, portanto, ficou decidido que os profissionais voltariam a atuar apenas nos sem o dispositivo.
A Semobi explicou que o Sistema Transcol conta atualmente com 1.609 ônibus e 60% não tem ar-condicionado, o equivalente a 970 veículos. Segundo o Sindirodoviários, seriam necessários então 970 cobradores, para que nenhum veículo vá para a rua sem os profissionais.
O governo do Estado afirmou que o sistema vai receber 140 novos ônibus com ar-condicionado até o fim de 2023. A previsão é que até 2026, o Transcol receba mais 600 novos ônibus, e a expectativa é que toda a frota esteja renovada até 2030.
Falta cobrador?
Segundo o diretor do Sindirodoviários, Miguel Leite, faltam cerca de 200 cobradores e as empresas que operam no Sistema Transcol não têm contratado substitutos. “Vão ter que contratar. Os cobradores foram demitidos e muitos mudaram de função, passaram para motorista e a es empresas não repuseram. Se não vigiarmos, não vão preencher essas vagas”, declarou.
Dados da Semobi mostram que, dos cobradores que integravam o Sistema Transcol em 2019, mais da metade foi contemplada pelo acordo que prevê a requalificação, assumindo novas funções no próprio sistema, e parte fez adesão ao Plano de Demissão Voluntária.
Além das requalificações promovidas, a categoria teve a oportunidade de participar do Programa CNH Requalifica, lançado pelo governo do Estado, permitindo as profissionais obter habilitação (Categoria A B ou AB), para novas oportunidades de requalificação dentro ou fora do sistema.
Profissão de cobrador vai ser extinta?
Com a previsão de ter todos os ônibus com ar-condicionado e sem assento para os cobradores atuarem é provável que a profissão seja extinta no Transcol até 2030. O Sindirodoviários reivindica que, pelo menos, os profissionais sejam realocados dentro das empresas.
“Quando um carro novo entra, diminui a quantidade de vagas para cobradores, mas eles mudam de função, vão atuar no administrativo da empresa ou como motoristas. O que está acontecendo é que há vagas abertas, postos de trabalho, e não estão preenchendo”, finalizou Miguel Leite.