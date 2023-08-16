Transcol: rodoviários fazem novo ato e impedem saída de ônibus sem ar das garagens

Os ônibus sem ar-condicionado são os únicos que ainda contam com espaço para os cobradores atuarem, mas segundo o Sindirodoviários, esses veículos estão saindo das garagens sem os profissionais.

"A gente está fiscalizando em todas as garagens a respeito dos postos de trabalho dos cobradores. Há 45 dias, fizemos uma fiscalização e constatamos que tem ônibus faltando o cobrador. Em respeito à população, a gente só fiscalizou e deu um prazo para as empresas se adequarem. Hoje venceu o dia", afirmou Marcos Alexandre, presidente do Sindirodoviários.

Por volta das 7h30, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) informou que o sistema já foi normalizado. "Veículos de reserva foram utilizados para diminuir o transtorno causados por alguns atrasos identificados nesta manhã", pontuou o órgão.

Às 8h15, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) disse que o Sindirodoviários esteve na madrugada em todas as garagens das operadoras do Sistema Transcol fiscalizando se os ônibus sem ar-condicionado estão com cobradores. "Essa ação causou um pequeno atraso em parte das viagens. Ressaltamos que a operação já está normalizada", destacou.

Entenda a reivindicação

Na primeira semana de julho, o Sindirodoviários realizou diversas fiscalizações em garagens de ônibus do Sistema Transcol , na Grande Vitória. Os trabalhadores afirmam que um acordo firmado com as empresas, de colocar um cobrador em cada veículo sem ar-condicionado, está sendo descumprido.

A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) afirma que o acordo foi feito entre as empresas e a categoria, cabendo ao governo do Estado, através da Ceturb, acompanhar e fiscalizar o serviço operacional.

O que diz o acordo

Esse acordo foi firmado durante o início da pandemia da Covid-19, quando os cobradores foram afastados dos ônibus e o governo capixaba começou a usar apenas o CartãoGV como meio de entrada nos coletivos e não mais dinheiro em papel ou moedas. O objetivo, além de promover melhor integração do Sistema Transcol, era o de evitar contaminação com a movimentação de quantias físicas.

Após protestos da categoria, parte das reivindicações foi acatada e os cobradores voltaram a atuar, mas como “recarregadores” do CartãoGV dentro dos coletivos sem ar-condicionado. É mais uma opção para os passageiros realizarem a recarga de créditos para o cartão, além de toda a rede de parceiros, autoatendimento, lojas e aplicativos.

Por que apenas em ônibus sem ar-condicionado?

O governo do Estado iniciou um programa de substituição de ônibus antigos por veículos com ar-condicionado. Os novos veículos não contam com assento para os cobradores, portanto, ficou decidido que os profissionais voltariam a atuar apenas nos sem o dispositivo.

A Semobi explicou que o Sistema Transcol conta atualmente com 1.609 ônibus e 60% não tem ar-condicionado, o equivalente a 970 veículos. Segundo o Sindirodoviários, seriam necessários então 970 cobradores, para que nenhum veículo vá para a rua sem os profissionais.

O governo do Estado afirmou que o sistema vai receber 140 novos ônibus com ar-condicionado até o fim de 2023. A previsão é que até 2026, o Transcol receba mais 600 novos ônibus, e a expectativa é que toda a frota esteja renovada até 2030.

Falta cobrador?

Segundo o diretor do Sindirodoviários, Miguel Leite, faltam cerca de 200 cobradores e as empresas que operam no Sistema Transcol não têm contratado substitutos. “Vão ter que contratar. Os cobradores foram demitidos e muitos mudaram de função, passaram para motorista e a es empresas não repuseram. Se não vigiarmos, não vão preencher essas vagas”, declarou.

Dados da Semobi mostram que, dos cobradores que integravam o Sistema Transcol em 2019, mais da metade foi contemplada pelo acordo que prevê a requalificação, assumindo novas funções no próprio sistema, e parte fez adesão ao Plano de Demissão Voluntária.

Além das requalificações promovidas, a categoria teve a oportunidade de participar do Programa CNH Requalifica, lançado pelo governo do Estado, permitindo as profissionais obter habilitação (Categoria A B ou AB), para novas oportunidades de requalificação dentro ou fora do sistema.

Profissão de cobrador vai ser extinta?

Com a previsão de ter todos os ônibus com ar-condicionado e sem assento para os cobradores atuarem é provável que a profissão seja extinta no Transcol até 2030. O Sindirodoviários reivindica que, pelo menos, os profissionais sejam realocados dentro das empresas.