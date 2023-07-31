Moradores de Cariacica ganham nova linha de ônibus do Transcol

Os moradores dos bairros Tucum e Itacibá, em Cariacica, passaram a contar com uma nova linha de ônibus do Sistema Transcol. A linha 767 começou a circular na região no último domingo (30), ligando o Terminal de Itacibá aos bairros Itacibá e Tucum, com itinerário passando ainda por Vila Esmeralda, Vila Diamantina, Vista Vitória e a região de Vila Oásis.

Segundo a Prefeitura de Cariacica, em conjunto com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado (Ceturb-ES), melhorias nas principais ruas, de ambos os bairros, foram feitas e pontos de parada foram instalados, viabilizando a atuação da nova linha de ônibus.

"A união entre o município e o Estado sempre resulta em benefício para o povo" Euclério Sampaio - Prefeito de Cariacica