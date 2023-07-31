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Transporte coletivo

Moradores de Cariacica ganham nova linha de ônibus do Transcol

Linha 767 parte do Terminal de Itacibá com destino aos bairros Tucum e Itacibá; novo itinerário começou no último domingo (30)

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 08:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2023 às 08:40
Os moradores dos bairros Tucum e Itacibá, em Cariacica, passaram a contar com uma nova linha de ônibus do Sistema Transcol. A linha 767 começou a circular na região no último domingo (30), ligando o Terminal de Itacibá aos bairros Itacibá e Tucum, com itinerário passando ainda por Vila Esmeralda, Vila Diamantina, Vista Vitória e a região de Vila Oásis.
Segundo a Prefeitura de Cariacica, em conjunto com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado (Ceturb-ES), melhorias nas principais ruas, de ambos os bairros, foram feitas e pontos de parada foram instalados, viabilizando a atuação da nova linha de ônibus.
"A união entre o município e o Estado sempre resulta em benefício para o povo"
Euclério Sampaio - Prefeito de Cariacica
O presidente da Ceturb-ES, Marcos Bruno, ressaltou que a nova linha é um pedido antigo das lideranças e moradores dos bairros beneficiados com o novo itinerário.

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