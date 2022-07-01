Está faltando trabalho na Câmara Municipal de Vitória?

Quem acompanha os trabalhos do legislativo municipal ou até mesmo pelas manchetes da mídia certamente cogitará que falta trabalho na Câmara Municipal da Capital. Se perguntarem o que de fato os nobres edis estão fazendo em prol da cidade, dificilmente haverá uma resposta.
Mesmo porque a maioria deles está mais preocupada com as eleições para deputado estadual ou visando a reeleição para a própria Câmara Municipal e, imbuídos desse interesse meramente pessoal, acabam abandonando pautas que realmente seriam úteis ao município.
Seguindo a trilha do extremismo político, na atual legislatura já houve denúncias de rachadinha, além de ataques aos servidores públicos, aos jornalistas e às minorias. O vereador Gilvan da Federal, por exemplo, usou o Plenário da Casa para incentivar a tortura, defendendo o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, responsável por inúmeros crimes no contexto da violência da ditadura militar, incluindo o estupro de mulheres grávidas em razão de divergências políticas.
Como quase todos os vereadores são da base de apoio ao prefeito, nem há que se falar que a Câmara Municipal cumpre seu papel de fiscalizar os atos do Executivo. À exceção de dois ou três vereadores, a maioria parece ter sido eleita tão somente para chancelar as escolhas do chefe do Executivo Municipal, por mais questionáveis que sejam.
Na última semana, mais uma vez, o legislativo municipal se tornou notícia em jornais de todo o Brasil após alguns vereadores, em tom desrespeitoso e jocoso, terem atacado a vereadora Karla Coser, que se posicionou contra o tratamento dado a uma menina vítima de estupro e que teve o direito ao aborto negado, ao arrepio da lei.
O presidente da Câmara Municipal, Davi Esmael, autor do projeto “Eu escolhi esperar”, que prevê abstinência sexual entre jovens, sem argumentos para rebater a vereadora, optou ao jogo baixo, chamando-a de “mulher que se faz de frágil e de coitada”, complementando que a vereadora não poderia se posicionar sobre o tema porque ela não seria mãe, ao contrário dele que é “pai de duas (crianças) de 11 anos”.
Os ataques levianos se robusteceram quando o vereador Luiz Emanuel Zouain, também sem argumentos para contradizer a vereadora, apelou à questão da idade, dizendo que ela, por ser jovem, seria sem noção e uma menina mimada: “Quem não tem noção aqui é você. Você não tem 60 anos como eu tenho para dizer isso. Quem é você, vereadora? A vida para você não serve para nada, você é uma menina mimada”.
Aficionado em invocar o PT e os comunistas contra tudo que lhe contrarie, principalmente para agradar ao eleitorado bolsonarista, Luiz Emanuel não parou por aí e complementou: “Eu fico me perguntando qual é o maior trauma para essa criança. É o filho deixar de nascer e ter retirado um filho? O trauma do estupro eu não estou discutindo, eu estou discutindo depois. Ela vai ter que conviver com o trauma de ter retirado um filho e eu quero saber quem é que vai cuidar disso? É o Estado do PT, do PSOL?”.
Percebe-se da fala de Luiz Emanuel e Davi Esmael que preocupação efetiva com a vida nada há, apenas mero proselitismo político, pura demagogia, assim como aqueles que se colocaram contra o direito ao aborto a uma criança que engravidou após um estupro. Dizem se preocupar com um feto, um embrião, mas não se compadecem com as mazelas da vítima: a criança estuprada. Tanto é que Luiz Emanuel não hesitou em falar que o trauma do estupro seria uma questão pormenor, que poderia ser discutida mais adiante.
Ora, como acreditar que esses vereadores se preocupam com a vida se eles minimizam o sofrimento de uma criança? Como conciliar o discurso deles a ações contrárias às populações de rua e às minorias? Cadê a coerência? Se realmente se preocupam com a possibilidade de um embrião vir a nascer com vida, por que não se sensibilizam com os que sofrem nas ruas e passam frio e fome?
Assim, fica claro que o foco é apenas a reeleição, do contrário, a atuação dos vereadores não se resumiria aos discursos de ódio e à entrega de títulos de cidadão, à escolha de nomes de rua e tudo aquilo que não agrega à cidade!