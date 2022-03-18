Com a guerra, Brasil precisa assegurar o mínimo existencial ao seu cidadão

Prato vazio: os dados dos institutos oficiais e, principalmente, o bolso dos próprios cidadãos confirmam que praticamente tudo subiu, notadamente os itens mais básicos Crédito: Freepik

Se não bastasse, com a guerra iniciada por Putin contra a Ucrânia , o mundo inteiro deve sofrer os abalos econômicos do conflito, sobretudo o Brasil, que já não estava preparado para uma crise econômica antes mesmo da pandemia ou da guerra.

Os dados dos institutos oficiais e, principalmente, o bolso dos próprios cidadãos confirmam que praticamente tudo subiu, notadamente os itens mais básicos. Com a diminuição do poder de compra do brasileiro e com a escalada inflacionária, robusteceram-se os abismos sociais e milhões de brasileiros convivem com a insegurança alimentar e com a pobreza extrema

Em meio à maior escalada inflacionária das últimas décadas no Brasil, de longe a mais grave desde a implantação do Plano Real, o efeito dominó da inflação tem levado muitos brasileiros a voltarem a cozinhar em fogões à lenha e à tentativa desesperada de aproveitar restos de alimentos que iriam para o lixo ou para animais.

Infelizmente o prognóstico dessa situação não é dos melhores, tanto em decorrência da incapacidade do atual governo em adotar as políticas públicas necessárias ao interesse coletivo, quanto em consequência dos impactos globais que a guerra na Ucrânia já está ocasionando.

O Brasil ainda possui grande dependência de fornecedores internacionais e se os preços aumentam internacionalmente, maior será o impacto para um país com uma moeda que se enfraqueceu muito em relação a outras moedas no acumulado dos últimos anos.

Importante seria, ao menos neste momento de dificuldades globais, que o governo federal abandonasse o proselitismo e o sectarismo político-ideológico para adotar uma postura séria em prol de adotar políticas públicas voltadas a assegurar o mínimo existencial ao cidadão brasileiro. Se hoje muitos já têm que escolher entre pagar contas e comprar comida, basta imaginar o caos social que ameaça o país.

Enquanto o governo federal continuar apenas pensando nas eleições de 2022 sem se preocupar com a escalada inflacionária, a insegurança alimentar será agravada e as desigualdades sociais crescerão cada vez mais, diminuindo a qualidade de vida do brasileiro, sobretudo, daqueles que já não tinham muita. Quem tem fome, tem pressa!