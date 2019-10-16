Brunela Vincenzi
Professora da Ufes, coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello ACNUR/ONU para refugiados e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ufes

Queremos mais que tolerância

Reconhecimento vai além do aceitar e tolerar, exige o agir no lugar do outro, indagando-se como seria estar naquela posição e não na minha. E, mesmo sem conseguir estar na posição do outro completamente, reconhecer a ele o direito de ser e desenvolver sua personalidade da forma que lhe parecer melhor naquele momento

Publicado em 16/10/2019 às 05h01
Atualizado em 16/10/2019 às 11h10


