Professora da Ufes, coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello ACNUR/ONU para refugiados e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ufes
Efeitos perversos dos discursos políticos se repetem há anos
O que aconteceu nas últimas eleições na Alemanha, no Brasil e nos Estados Unidos vinham acontecendo nos últimos 30 anos como reação à pluralidade democrática e a integração de minorias
