Quando começa o fim da história?

Momento em que avião bate em uma das torres gêmeas, em Nova York, em 11 de setembro de 2001 Crédito: Reprodução/YouTube

Em 1992, foi lançado o livro “O fim da história e o último homem” do filósofo Francis Fukuyama. O livro é uma versão expandida de um texto publicado pelo filósofo em 1989, pouco tempo antes da queda definitiva do Muro de Berlim, e consequentemente o que a história usualmente vê como o fim da Guerra Fria ou o fim do Bloco Soviético.

Baseando sua tese em diversos filósofos da Modernidade, especialmente nas obras do alemão Friedrich Hegel, Fukuyama defende a ideia de que o liberalismo político tinha dado conta de estabilizar as relações humanas e faria o mundo caminhar para um estado em que não haveria mais grandes e bruscas mudanças. A roda da história continuaria a girar, mas giraria de uma forma linear.

Em resposta ao livro de Fukuyama, o cientista político norte-americano Samuel Huntington publica “Choque de Civilizações”, lançado em 1993 após um debate logo em seguida à publicação do livro de Fukuyama. Huntington argumentava que, ao contrário do que Fukuyama defendia, o curso da história continuava, sim, imprevisível, e isso por dois motivos: culturas diferentes e religiões diferentes que necessariamente continuavam a existir ao mesmo tempo no mundo, apesar do fim da Guerra Fria.

O debate permanece até que há 20 anos, em 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu boquiaberto o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York. Era o “clash of civilizations” que Huntington, ex-professor de Fukuyama, havia previsto em seu livro publicado na última década do século XX.

A história não só não parou, como parece seguir um ir e vir constante, mudando a forma como as guerras são travadas, como as pessoas se comunicam, como elas se relacionam e até mesmo como as doenças surgem e são combatidas. De 11 de setembro de 2001 até hoje, talvez possamos dizer, nenhum dia foi monótono.

Nesta semana em que o mundo olha para trás e tenta entender os últimos vinte anos que nos separam daquele fatídico 11 de setembro, nos damos conta de que a Guerra contra o Terror iniciada pelo presidente George W. Bush acabou de terminar e não terminou nada bem.

Durante vinte anos os Estados Unidos ocuparam o Afeganistão , primeiramente em busca do líder do grupo terrorista Al Qaeda, que foi responsável pelo ataque em 2001, depois para formar soldados afegãos e garantir uma transição pacífica para uma nova política naquele país.

As cenas finais da retirada das tropas americanas do aeroporto de Cabul , transmitidas ao mundo ao vivo pela CNN por duas semanas até culminar na partida do último homem em 30 de agosto passado, mostram claramente que o esforço de guerra norte-americano não deu certo. O certo é que tanto Fukuyama quanto Huntington sabiam que iríamos viver uma nova era a partir da queda do Muro de Berlim, cada um de seu jeito acabou acertando no diagnóstico da era que se iniciava.

A perspicácia de Huntington, todavia, parece ter sido a mais visionária, pois são a religião e as diferentes culturas que convivem ao mesmo tempo no mundo contemporâneo que agora ditam os acordos de paz e as novas guerras, não só entre as nações, mas dentro de um mesmo país. Nenhuma tentativa de impor uma só religião ou uma só cultura a todas as pessoas de um país ou de todo mundo irá funcionar, justamente porque os seres humanos são diferentes e têm o direito de decidir livremente sobre a vida que querem viver.