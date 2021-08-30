EUA terminam retirada do Afeganistão e encerram ocupação de 20 anos

O prazo final de retirada proposto pelo presidente americano, Joe Biden, era na terça-feira (31). Crédito: Pixabay

Os Estados Unidos completaram a retirada das tropas do Afeganistão no fim da tarde desta segunda (30, no horário de Brasília), colocando fim à guerra mais longa do país.

Mais de 122 mil pessoas foram retiradas de Cabul desde 14 de agosto, véspera da tomada do poder pelo grupo fundamentalista Talibã, que foi deposto na invasão americana em 2001.