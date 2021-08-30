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Louisiana

Furacão Ida: Biden confirma uma morte e 1 milhão de pessoas sem energia

Segundo o presidente, a contagem de mortos pelo impacto do furacão deve aumentar. Biden informou que equipes de resgates  foram mobilizadas para atender as áreas atingidas pela catástrofe

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 16:22

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 ago 2021 às 16:22
Joe Biden assumiu a liderança na Geórgia na manhã desta sexta-feira (6)
O presidente Joe Biden Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
Cerca de 1 milhão de pessoas estão sem energia no Estado da Louisiana, uma das regiões dos Estados Unidos que foram atingidas pelo furacão Ida, segundo informou o presidente norte-americano, Joe Biden, durante reunião transmitida com lideranças regionais nesta segunda-feira, 30. Ainda de acordo com o mandatário, a contagem de mortos pelo impacto do furacão, atualmente em um, deve aumentar.
Biden ainda disse que pediu à Administração Federal de Aviação para trabalhar com provedores de energia em Louisiana e Mississippi "para operar drones de vigilância para avaliar os danos à infraestrutura energética" local.
Entre outros esforços, o presidente também informou que equipes de resgates de 30 Estados norte-americanos foram mobilizadas para atender as áreas mais atingidas pela catástrofe.

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