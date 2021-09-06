Talibã diz que tomou controle da última área de resistência no Afeganistão

Combatentes do Talibã armados Crédito: ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O grupo fundamentalista Talibã informou que assumiu o "controle total" da área de resistência no Vale de Panjshir nesta segunda-feira (6). O local era a última parte do território do Afeganistão que não havia ido para as mãos dos extremistas desde a volta ao poder, em 15 de agosto.

"Com essa vitória, o nosso país agora está completamente livre do marasmo da guerra", disse o principal porta-voz do grupo, Zabihullah Mujahid. Ainda no discurso, o representante afirmou que alguns insurgentes derrotados "fugiram do vale".

"Todos vocês são nossos irmãos e nós serviremos juntos para um objetivo e uma nação", disse ainda Mujahid, que alertou que qualquer tentativa de insurreição "será atingida duramente".

O porta-voz ainda afirmou que um novo governo afegão seria anunciado em breve, mas não especificou quando. O anúncio era esperado para o último sábado, mas foi adiado.

A Frente de Resistência Nacional (FNR) nega a tomada do local. "A luta contra o Talibã e seus parceiros vai continuar", disse o FNR em seu perfil no Twitter

O grupo armado é liderado por Ahmad Massoud e estava lutando fortemente na região, que fica a cerca de 80 quilômetros da capital Cabul. O líder é filho do comandante Ahmed Shah Massoud, assassinado na década de 1990 por terroristas da Al Qaeda, grupo que sempre contou com o apoio do Talibã.

No primeiro governo dos extremistas, por exemplo, entre 1996 e 2001, a área viveu em guerra constante e não foi tomada. Durante o fim de semana, porém, expoentes da insurgência foram mortos em conflitos, como o alto comandante Fahim Dashtay.

O FNR disse que continuará a permanecer em "posições estratégicas" e que a luta "contra os talibãs e seus aliados continuará".

Mas se na guerra os talibãs fazem avanços, o mesmo não se pode falar na política. Mujahid anunciou nesta segunda um novo adiamento da posse do governo escolhido pelo grupo fundamentalista.

"O governo será, provavelmente, um governo provisório com margens para reformas, mudanças e outros passos fundamentais. O próximo governo decidirá como andar daí em diante", acrescentou.