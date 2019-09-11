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Torres Gêmeas

Como o 11 de setembro mudou os rumos da história

Terroristas da Al-Qaeda, comandada por Osama bin Laden, lançaram dois aviões contra os dois prédios

Publicado em 

11 set 2019 às 13:13

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 13:13

Ataque as Torres Gêmeas Crédito: Reprodução/YouTube
Em 11 de setembro de 2001, terroristas da Al-Qaeda, comandada por Osama bin Laden, lançaram dois aviões contra os dois prédios do World Trade Center, as Torres Gêmeas, em Manhattan, no coração de Nova York. O evento mudou os rumos da história, lançando os Estados Unidos em uma guerra contra o terror que dura até hoje.
As consequências do atentado cometido há 18 anos não são apenas geopolíticas. Além dos cerca de 3 mil mortos e mais de 6 mil feridos no desabamento do World Trade Center, milhares de pessoas desenvolveram câncer e outros males graves, sobretudo de pulmão, ligados à nuvem tóxica que planou durante semanas sobre o sul da ilha.
Os envolvidos no ataque ainda não foram julgados. O julgamento dos cinco homens acusados de planejar os ataques de 11 de setembro de 2001, incluindo o autoproclamado cérebro do atentado, Khalid Sheikh Mohammed, está marcado para janeiro de 2021 na base militar americana em Guantánamo, informou o jornal The New York Times em sua edição de sexta-feira passada, dia 6.

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