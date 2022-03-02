Até o fim da guerra, serão 4 milhões de refugiados da Ucrânia

Por isso o mundo assistiu nesta segunda-feira (28), com renovada esperança, a uma primeira rodada de negociações de paz entre delegações russas e ucranianas, que teve lugar numa área fronteiriça entre a Ucrânia e a Bielorrússia. Segundo as agências de notícias internacionais, as delegações retornaram a seus países sem uma decisão, para consultas e uma posterior segunda rodada de conversas.

O que se espera, porém, é que as sanções impostas pelos Estados Unidos, os países de União Europeia, o Reino Unido e o Canadá contra a Rússia comecem a produzir efeitos muito em breve. De acordo com manifestações da Casa Branca, a ideia é ir escalando as sanções com o passar dos dias, para levar o presidente russo a recuar.

Ao mesmo tempo em que os dois países negociam um armistício, o que o mundo assiste é a fuga de aproximadamente 660 mil pessoas em busca de refúgio nos países vizinhos à Ucrânia , sendo que o Alto Comissariado da ONU já estima o número total de até 4 milhões de refugiados ucranianos, no mundo, até o final da guerra (estimativas divulgadas, na terça-feira, 1º).

A respeito da questão do refúgio em países vizinhos, em especial, por enquanto, na Polônia, Hungria, Romênia e Moldávia, muito se tem debatido sobre a recepção calorosa recebida pelos refugiados ucranianos nas fronteiras com esses países, contrapondo-na com a situação enfrentada por refugiados vindos do continente africano ou da Síria ao tentarem entrar na Europa.

O ponto levantado, certamente, não deixa de ser importante, mas não nos parece ser este o correto momento para a contraposição e a crítica. Importante lembrar que toda vida importa, toda guerra é injusta e todos os seres humanos têm direito ao refúgio. Se agora, em razão da investida da Rússia, vê-se uma outra dinâmica na recepção de refugiados e na atenção dada ao conflito pelos países europeus, é porque essa guerra pode muito rapidamente evoluir para uma guerra mundial (caso os Estados Unidos entrem na guerra) com o uso de armas nucleares.

Preocupa, ainda, relatos de organizações internacionais que informam que a Rússia está utilizando bombas de fragmentação, o que aumenta o risco de morte para civis que não conseguiram escapar a tempo dos ataques russos. Tamanha a ameaça a civis, que o papa Francisco, em manifestação no Vaticano, pediu aos contendentes para que se estabeleça um corredor humanitário por onde civis possam fugir para outros países, sem riscos, e para que a ajuda humanitária possa ingressar em território ucraniano levando suplementos médicos e alimentares.