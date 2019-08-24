Bravatas contra a Amazônia só servem para jogar nossa imagem na lama

Desmatamento e queimadas na floresta viram crise internacional Crédito: Mayke Toscno/Gcom-MT

O papagaio no avião não parava de ofender a comissária pedindo whisky e comida e sempre reclamando. Ela assustada, acabava trazendo o que ele pedia. O passageiro ao lado pedia gentilmente um copo dágua e ela não trazia. Até que o passageiro, irritado, resolveu fazer o mesmo que o papagaio e passou a ofender a comissária pedindo a água. Ela, farta da situação, reclamou com o comandante que mandou jogar os dois para fora em pleno voo. Enquanto caiam, o papagaio voava em volta do passageiro dizendo: “Para quem não sabe voar você é folgado pra cacete”.

Essa piada me faz lembrar a postura do presidente Bolsonaro que busca mimetizar Trump na maneira de conduzir as discussões sobre clima. O presidente dos EUA nega as mudanças climáticas, sai do Acordo de Paris, libera o uso de carvão, enfim, faz tudo que o resto do mundo, a ONU e a opinião pública mundial condenam.

presidente do Brasil tenta fazer a mesma coisa, ameaça sair do Acordo de Paris, nega as ameaças de mudanças climáticas e as queimadas na Amazônia e diz desaforos para os mandatários da Alemanha e da França. Ao mesmo tempo, quer entrar na OCDE, no Conselho de Segurança da ONU e assina um documento preliminar de acordo entre Mercosul e União Europeia que vai precisar do aval dos mesmos. O que vai acontecer?

O presidente do país mais poderoso do mundo se garante na sua empáfia e pode voar. Temos de ter noção da realidade. Claro que existem interesses comerciais que motivam muitas ações contra o agronegócio brasileiro, mas o mundo inteiro, fora o Trump, adotou a causa ambiental. Não precisamos dar mais munição. Não adianta falar que existe uma campanha contra o Brasil.

Se a opinião pública europeia entender que estamos queimando a Amazônia, vai boicotar nossos produtos, vai exigir dos seus governos que promovam sanções e os governos atendem seus eleitores senão perde eleição. E nós vamos fazer o quê? Represália? Nacionalizar as empresas europeias? Cancelar a assinatura de jornais europeus? Boicotar viagem para esses países? Isso tem de ser tratado diplomaticamente.