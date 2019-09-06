Bolsonaro é convidado para inaugurar casas populares em Cariacica

Bolsonaro ficou de consultar sua agenda para dar uma resposta ao convite da deputada Soraya Manato. Crédito: Alan Santos/PR

A deputada Soraya Manato (PSL) convidou oficialmente o presidente Jair Bolsonaro para a entrega, em novembro, de 500 casas do Programa Minha Casa, Minha Vida no bairro Padre Gabriel, em Cariacica. No ofício, a parlamentar deixa a critério do presidente a definição de dia e horário para a solenidade.



Vai avaliar



Segunda a deputada, Bolsonaro recebeu o convite “com muito carinho” e ficou de avaliar sua agenda antes de dar uma resposta definitiva.

Dúvida

Será que o ministro Paulo Guedes, que fez um comentário grosseiro sobre a primeira-dama francesa, se acha bonito?

Mais do mesmo

Nove chapas concorrem ao comando da direção nacional do PT. A maioria dos grupos tem como palavra de ordem o “fora, Bolsonaro” e “Lula livre”.

Siga o líder

O Twitter avisa: Casagrande e Manato acabam de seguir o general Mourão.

O general e a major

Aliás, o governador usa Mourão para validar o Estado Presente (o general elogiou o programa) enquanto o governo federal tem uma major da Força Nacional que promete acabar com a criminalidade em Cariacica. Em áreas do Estado Presente.

Sem representantes

O polêmico (para o governo) Sínodo da Amazônia, que será realizado em outubro no Vaticano, não terá representantes da Arquidiocese de Vitória e das demais dioceses do Estado.

Constatação

Toda vez que Bolsonaro “volta atrás”, o Brasil avança.

Ladrão pós-moderno

O Instagram de um restaurante chique da Praia do Canto foi roubado por um hacker. O restaurateur está esperando o pedido de “resgate” do sequestrador digital.

Crime fashion

Um homem foi detido no Rio usando tornozeleira eletrônica falsa. Ele alegou que o dispositivo ajuda a atrair mulheres porque “impõe respeito”. Tom Jobim tinha razão: o Brasil não é para principiantes.

O 7 x 1 do Vietnã

Os dados são do Sindiex, o sindicato do comércio exterior do Estado: o Brasil caiu uma posição e agora é o 27º maior exportador do mundo. Quem nos ultrapassou? O Vietnã, o país comunista destruído numa guerra há menos de 50 anos.

A ameaça

Nas redes sociais, o prefeito Luciano Rezende (PPS), citando reportagens em que reafirma seu apoio ao deputado Gandini para sua sucessão, diz que está comprometido em defender Vitória de “qualquer ameaça”.

E os ameaçadores?

A dúvida: ser oposição à atual administração é ameaçar a cidade? Aliás, que ameaça é essa?

É uma ameaça?

Já está circulando pelas redes sociais peças com a propaganda do deputado Capitão (PSL) Assumção para prefeito de Vitória.

Feriadão adiado

Não fique triste: neste ano foi no fim de semana, mas em 2020 7 e 8 de setembro caem na segunda e na terça.

Ivo é outro

Numa solenidade no Palácio Anchieta, o deputado José Esmeraldo citou o colega “Ivo” Mameri, que estava ao lado. Advertido de que o nome é “Emílio”, Esmeraldo não perdeu tempo: “É mesmo, me confundi. Ivo Mameri é meu eleitor”. É mesmo, Ivo?

Ouro no chocolate

Uma padaria chique em Jardim da Penha, em Vitória, está cobrando nada menos que R$ 12 por 500 ml de um achocolatado gelado e quase R$ 10 por uma xícara de 250 ml da bebida quente. Deve ter algo de muito especial nessas bebidas.

Alô, general Mourão!

Por que o senhor não aproveita e refaz as amizades e as relações abaladas com o Brasil e o mundo?

