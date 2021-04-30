Tenho uma empresa Eireli, mas nunca declarei IR. Estou errado?

O fato de o contribuinte ser Microempreendedor Individual (MEI), titular, ou sócio de empresa não o obriga a entregar a declaração do IR. Só estará obrigado quem se enquadrar nas exigências da Receita.

Conforme a legislação vigente a empresa constituída na forma de Eireli só pode ter 1 titular. A sua declaração enquanto sócio(a) de uma empresa se torna obrigatória diante das mesmas regras para quem não tem CNPJ. Ter um CNPJ não significa necessariamente que a pessoa é obrigada a declarar o IR como Pessoa Física. Se a PF é isenta, ou seja, não preenche os requisitos , não precisa declarar. Entretanto, cabe ressaltar que muitos serviços digitais disponibilizados pela Receita Federal exigem o número do recibo do imposto de renda da pessoa física, sócio(a) ou titular de empresa jurídica.