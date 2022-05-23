Existe alguma idade em que a pessoa fica isenta de Imposto de Renda?

Existe alguma idade em que o contribuinte é isento de pagar e declarar o Imposto de Renda? Essa é uma dúvida recorrente, tanto de pessoas mais velhas como aquelas mais novas.
É o caso da leitora de A Gazeta Deuseli dos Santos Freitas, que gostaria de saber se aos 77 anos é isenta de fazer a declaração.
A especialista Mônica Porto, conselheira do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), esclarece a dúvida da leitora. Veja abaixo.
Deuseli dos Santos Freitas perguntou: Eu estou com sessenta e sete anos. Então gostaria de saber se estou isenta do Imposto de Renda, pois sou aposentada como professora de primeiro grau e sou pensionista. Recebo a pensão do meu esposo que faleceu.
Resposta dada pela conselheira do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Mônica Porto:
Nenhuma pessoa se torna isenta do imposto pela idade. Você vai passar a ter direito de colocar um valor isento a partir do momento que faz 65 anos de idade. O valor é R$ 1.903,98, por mês. Os demais rendimentos devem ser tributados normalmente.