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Existe alguma idade em que a pessoa fica isenta de Imposto de Renda?

Chegou a hora de fazer Imposto de Renda 2022. Fique esperto pois o prazo para entregar a declaração vai até o dia 31 de maio

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 15:25

Públicado em 

23 mai 2022 às 15:25
Blog do IR

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IR 2022: Aposentado(a)
Mulher idosa: existe alguma idade em que a pessoa fica isenta do IR? Crédito: Montagem/Canva
Existe alguma idade em que o contribuinte é isento de pagar e declarar o Imposto de Renda? Essa é uma dúvida recorrente, tanto de pessoas mais velhas como aquelas mais novas. 
É o caso da leitora de A Gazeta Deuseli dos Santos Freitas, que gostaria de saber se aos 77 anos é isenta de fazer a declaração.
A especialista Mônica Porto, conselheira do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), esclarece a dúvida da leitora. Veja abaixo.
Deuseli dos Santos Freitas perguntou: Eu estou com sessenta e sete anos. Então gostaria de saber se estou isenta do Imposto de Renda, pois sou aposentada como professora de primeiro grau e sou pensionista. Recebo a pensão do meu esposo que faleceu.
Resposta dada pela conselheira do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Mônica Porto:
Nenhuma pessoa se torna isenta do imposto pela idade. Você vai passar a ter direito de colocar um valor isento a partir do momento que faz 65 anos de idade. O valor é R$ 1.903,98, por mês. Os demais rendimentos devem ser tributados normalmente.

LEÃO RESPONDE

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O Leao do IR decidiu responder todas as suas duvidas sobre a declaracao do Imposto de Renda 2021. Envie suas perguntas para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 27 3321-8699

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