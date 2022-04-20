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Como declarar no IR rendimentos de dependente que faz estágio?

Na hora de fazer a declaração do Imposto de Renda, uma dúvida recorrente é sobre como informar os ganhos dos dependentes, como filhos. Entenda

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 16:19

Públicado em 

20 abr 2022 às 16:19
Blog do IR

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Imposto de renda 2022
Imposto de Renda Crédito: pixabay
Na hora de preencher a declaração do Imposto de Renda, os contribuintes precisam preencher o CPF de todos os seus dependentes. Além disso, caso os dependentes tenham renda, como estágio remunerado, também é preciso declarar esse dinheiro para evitar cair na malha fina.
Essa é a dúvida da leitora de A Gazeta Nelia Marquez de Oliveira, que gostaria de saber como declarar os rendimentos do estágio do filho em uma consultoria. 
A especialista Tamires Endriger, conselheira do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) esclarece a dúvida da leitora. Veja abaixo.
Nelia Marquez de Oliveira perguntou: Minha dúvida é sobre como declarar rendimentos do meu filho que é estagiário em uma consultoria. Está na categoria de rendimento tributável ou é isento?
Resposta dada pela conselheira do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Tamires Endriger:
Quando o dependente passa a ter um estágio remunerado e está configurado nas regras e condições previstas em Lei para entrar como dependente na declaração, os rendimentos e bens devem ser incorporados na declaração do titular. Os valores devem ser informados na ficha de "rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica" com base no informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora. 
O que vale analisar é se compensa ele permanecer como dependente ou se não seria mais viável fazer sua declaração separada do titular. Nossa recomendação é que seja feita uma simulação destes dois cenários para não incorrer em custos tributários maiores.

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