Preciso explicar por que o saldo da conta corrente ficou menor em um ano?

Na hora de preencher a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) é comum surgirem dúvidas sobre vários assuntos, entre eles como informar o valor de dinheiro em conta corrente.
Essa é a pergunta do leitor de A Gazeta Yuri Baltes, que gostaria de saber se precisa explicar por que o saldo da conta corrente ficou menor que o declarado no ano anterior.
A especialista Monica Porto, do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) esclarece a dúvida do leitor. Veja abaixo.
Yuri Baltes perguntou: O dinheiro gasto na conta e o saldo ficou menor do que o valor declarado no Imposto de renda do ano anterior, tenho que declarar por que o saldo ficou menor ?
Resposta dada pela conselheira do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Monica Porto:
Não é necessário explicar o motivo do dinheiro na conta ter ficado menor de um ano para o outro. Apenas precisa declarar os saldos em contas corrente, no Grupo 6 Depósitos e Código 1 - Na Ficha de Bens e Direitos.