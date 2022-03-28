Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leitor pergunta

Preciso explicar por que o saldo da conta corrente ficou menor em um ano?

A temporada de declaração do Imposto de Renda 2022 vai até o dia 30 de abril. Uma das perguntas mais comuns dos contribuintes é em relação à conta corrente

Públicado em 

28 mar 2022 às 10:27
Blog do IR

Colunista

Blog do IR

Comprou ou vendeu imóvel em 2021? Saiba como declarar
Uma das perguntas mais comuns dos contribuintes é como declarar dinheiro em conta corrente Crédito: Freepik
Na hora de preencher a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) é comum surgirem dúvidas sobre vários assuntos, entre eles como informar o valor de dinheiro em conta corrente.
Essa é a pergunta do leitor de A Gazeta Yuri Baltes, que gostaria de saber se precisa explicar por que o saldo da conta corrente ficou menor que o declarado no ano anterior. 
A especialista Monica Porto, do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) esclarece a dúvida do leitor. Veja abaixo.
Yuri Baltes perguntou: O dinheiro gasto na conta e o saldo ficou menor do que o valor declarado no Imposto de renda do ano anterior, tenho que declarar por que o saldo ficou menor ?
Resposta dada pela conselheira do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Monica Porto:
Não é necessário explicar o motivo do dinheiro na conta ter ficado menor de um ano para o outro. Apenas precisa declarar os saldos em contas corrente, no Grupo 6 Depósitos e Código 1 - Na Ficha de Bens e Direitos.

LEÃO RESPONDE

Posso declarar material escolar no Imposto de Renda?

Quem recebe pensão por morte deve declarar no IR 2022?

Saiba quais são as mudanças da declaração do IR para o ano de 2022

Casal declara Imposto de Renda separado: como declarar os filhos dependentes?

Blog do IR

O Leão do IR decidiu responder todas as suas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda. Confira as dicas

Tópicos Relacionados

Imposto de Renda ir 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026
Imagem de destaque
Aposta de Vitória bate na trave e quase leva prêmio milionário da Mega

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados