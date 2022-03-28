Preciso explicar por que o saldo da conta corrente ficou menor em um ano?

Uma das perguntas mais comuns dos contribuintes é como declarar dinheiro em conta corrente Crédito: Freepik

Na hora de preencher a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) é comum surgirem dúvidas sobre vários assuntos, entre eles como informar o valor de dinheiro em conta corrente.

Essa é a pergunta do leitor de A Gazeta Yuri Baltes, que gostaria de saber se precisa explicar por que o saldo da conta corrente ficou menor que o declarado no ano anterior.

Yuri Baltes perguntou: O dinheiro gasto na conta e o saldo ficou menor do que o valor declarado no Imposto de renda do ano anterior, tenho que declarar por que o saldo ficou menor ?

Resposta dada pela conselheira do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Monica Porto: