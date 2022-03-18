Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leitor pergunta

Posso declarar material escolar no Imposto de Renda?

Nem todas as despesas com educação entram na conta, o que faz com que muitos contribuintes cometam erros; veja o que pode ser deduzido e o que não pode em relação aos gastos com educação

Públicado em 

18 mar 2022 às 08:47
Blog do IR

Colunista

Blog do IR

IR 2022 - Material escolar
IR 2022 - Material escolar Crédito: Montagem/Canva
Os gastos com educação estão entre as deduções possíveis no cálculo do Imposto de Renda 2022, sejam esses gastos do titular ou de seus dependentes e alimentandos. Mas nem todas as despesas com educação entram na conta, o que faz com que muitos contribuintes cometam erros no preenchimento da declaração.
Essa é a duvida da leitora de A Gazeta Maria Regina Zucolotto Allochio Martins, que gostaria de saber se despesas com livros didáticos e material escolar podem ser lançados como pagamentos realizados.
A especialista Monica Porto, do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) esclarece que esses gastos não são dedutíveis. Veja abaixo.
Maria Regina Zucolotto Allochio Martins pergunta: Gostaria de saber se despesas com livros didáticos para ensino fundamental poderá ser laçado em pagamentos realizados.
Resposta dada pela especialista Monica Porto, do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES):
Não são dedutíveis materiais didáticos.  Podem ser deduzidos os gastos com a matrícula e as mensalidades da escola ou faculdade, seja ela no Brasil ou no exterior. O limite por pessoa é de R$ 3.561,50 no ano.
Assim, se o contribuinte frequenta um curso de pós-graduação e seu filho já está em idade escolar, poderá abater até R$ 7.123,00 com educação na declaração. 
Entre as instituições aceitas estão as de educação infantil (creche e pré-escola), de ensino fundamental, médio ou superior (graduação, mestrado, doutorado e especialização) e também escolas de curso técnico ou profissionalizante.

LEÃO RESPONDE

Imposto de Renda 2022: veja como fazer a declaração pré-preenchida

Quem recebe pensão por morte deve declarar no IR 2022?

Casal declara Imposto de Renda separado: como declarar os filhos dependentes?

Posso declarar no IR despesa médica do meu filho já adulto?

Blog do IR

O Leao do IR decidiu responder todas as suas duvidas sobre a declaracao do Imposto de Renda 2021. Envie suas perguntas para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 27 3321-8699

Tópicos Relacionados

Educação Imposto de Renda ir 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados