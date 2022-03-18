Posso declarar material escolar no Imposto de Renda?

IR 2022 - Material escolar Crédito: Montagem/Canva

Os gastos com educação estão entre as deduções possíveis no cálculo do Imposto de Renda 2022, sejam esses gastos do titular ou de seus dependentes e alimentandos. Mas nem todas as despesas com educação entram na conta, o que faz com que muitos contribuintes cometam erros no preenchimento da declaração.

Essa é a duvida da leitora de A Gazeta Maria Regina Zucolotto Allochio Martins, que gostaria de saber se despesas com livros didáticos e material escolar podem ser lançados como pagamentos realizados.

Maria Regina Zucolotto Allochio Martins pergunta: Gostaria de saber se despesas com livros didáticos para ensino fundamental poderá ser laçado em pagamentos realizados.

Resposta dada pela especialista Monica Porto, do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES):

Não são dedutíveis materiais didáticos. Podem ser deduzidos os gastos com a matrícula e as mensalidades da escola ou faculdade, seja ela no Brasil ou no exterior. O limite por pessoa é de R$ 3.561,50 no ano.

Assim, se o contribuinte frequenta um curso de pós-graduação e seu filho já está em idade escolar, poderá abater até R$ 7.123,00 com educação na declaração.