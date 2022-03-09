Posso declarar no IR despesa médica do meu filho já adulto?

Cálculo do Imposto de Renda Crédito: Freepik

As despesas médicas registradas ao longo de 2021 podem beneficiar o contribuinte na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2022. Isso porque esse tipo de gasto pode ser totalmente deduzido na declaração completa.

Como a Receita Federal não impõe limite de valor para esse tipo de despesa, diferentemente do que ocorre nos gastos com educação, as despesas médicas podem ajudar a reduzir de forma considerável a base de cálculo do imposto, que define se você terá tributo a pagar ou ser restituído.

A leitora de A Gazeta Denise Rebelo gostaria de saber se pode declarar recibo médico em seu nome como pagadora, porém abaixo especificando que o serviço foi prestado para o filho maior de idade, portanto, não mais seu dependente.

Denise Rebelo: "Tenho a seguinte dúvida: posso declarar recibo médico em meu nome como pagadora, porém abaixo especifica que o serviço foi prestado para meu filho maior de idade, portanto, não mais meu dependente. Quero saber se nesses casos o médico presta conta com o pagador ou por ter atendido o meu filho nem presta conta?"