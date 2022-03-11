Quem recebe pensão por morte deve declarar no IR 2022?

Imposto de renda 2022 Crédito: pixabay

A pensão por morte é um benefício previdenciário pago mensalmente aos dependentes do falecido, seja ele aposentado ou não, na hora do óbito. Muita gente tem a dúvida se esse tipo de pensão é tributável na hora de fazer a Declaração do Imposto de Renda.

É o caso da leitora de A Gazeta Jovercina da Silva, que não possui bens, mas recebe pensão por morte de seu falecido marido.

O diretor-secretário do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon), Mario Zan Barros, esclarece a dúvida da leitora. Veja abaixo.

Jovercina da Silva pergunta: "Tenho 72 anos e não tenho bens. Recebo pensão por morte de meu marido. Tenho que declarar?"