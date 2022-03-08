'Empresa e condomínio negam o informe do IR de quando fui síndico. O que faço?'

Imposto de renda 2022 Crédito: Arte / A Gazeta

A Gazeta Vinicios Campos de Oliveira substituiu a síndica de seu condomínio por motivos de saúde, onde recebeu o salário para desempenhar a função por 4 meses. Entra ano e sai ano, chega a hora de declarar o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) e muitas dúvidas ressurgem. Na gestão condominial não é diferente. O leitor deVinicios Campos de Oliveira substituiu a síndica de seu condomínio por motivos de saúde, onde recebeu o salário para desempenhar a função por 4 meses.

Nesse meio tempo, a empresa que prestava serviços de administração no condomínio mudou e agora, quando ele foi solicitar o informe de rendimentos para declaração do Imposto de Renda de 2022, recebeu como resposta para buscar informações com a empresa antiga.

Porém, a antiga prestadora de serviço informou que só quem pode fornecer a informação é a atual, após o envio das informações do IRPJ do condomínio. Ele enviou a pergunta ao Blog do IR para saber como resolver o impasse.

"Em 2021 fui subsíndico do meu condomínio e tive que substituir a síndica por motivos de saúde. Recebi o salário para desempenhar essa função por quatro meses. Ocorre que solicitei ao condomínio o informe de rendimentos para declaração do Imposto de Renda de 2022, porém me responderam para buscar informações com a empresa que prestava serviços de administração ao condomínio durante nossa gestão, sendo que a empresa anterior informou que só quem pode prestar a informação é a atual, após o envio das informações do IRPJ do condomínio. Estou sem saber como faço a declaração sem essas informações. Como devo proceder no IRPF 2022?"