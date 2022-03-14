Casal declara Imposto de Renda separado: como declarar os filhos dependentes?

Incluir dependentes na declaração de Imposto de Renda pode aumentar a restituição ou reduzir o imposto a pagar, mas muitos contribuintes ainda têm dúvidas sobre como proceder. É o caso da leitora de A Gazeta Karine Boldrini Kelmer, que faz questionamentos sobre o tema:

"Tanto eu quanto meu esposo declaramos Imposto de Renda, separadamente. Posso colocar o meu filho como dependente, num ano na declaração do meu esposo e no outro na minha declaração? Sou eu que pago o plano de saúde e o dentista, meu esposo é quem paga a escola. Se ele declara nosso filho como dependente, podemos adicionar todas essas notas fiscais na declaração dele, mesmo estando a nota fiscal registrada no meu CPF? Posso registrar a mesma pessoa (filho) como dependente de ambos os pais, desde que declarem custos diferentes?"