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Saiba quais são as mudanças da declaração do IR para o ano de 2022

Começou no dia 7 de março o período de entrega da Declaração de Imposto de Renda 2022, com o ano base 2021, e para este ano chegam algumas novidades

Públicado em 

15 mar 2022 às 10:32
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Imposto de renda 2022
IR 2022: uma das novidades é a possibilidade de receber a restituição ou pagar as cotas do imposto devido via modalidade PIX Crédito: Arte / A Gazeta
Declarar imposto de renda para Receita Federal é uma atribuição anual para pessoas físicas e jurídicas. Mesmo sendo rotina, a Declaração de IR passa por mudanças constantes que exigem atenção dos contribuintes.
Nessa linha, a leitora de A Gazeta Maria do Carmo Ferrighetto Perazini gostaria de saber as mudanças para o ano de 2022.
O conselheiro Edimarcos Luchi, do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), esclarece a dúvida da leitora. Veja abaixo.
Quais são as mudanças para o imposto de renda deste ano?
Resposta dada pelo conselheiro Edimarcos Luchi, do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES):
  • A ficha de bens passou a ter códigos mais específicos, inclusive, foi criado um código exclusivo para Criptoativos (bitcoin, NFTs e outras moedas digitais;
  • A ficha de dependentes passou a ter alguns campos adicionais, por exemplo, se o dependente mora com o declarante;
  • Possibilidade de receber a restituição ou pagar as cotas do imposto devido via modalidade PIX;
  • Disponibilização da declaração pré-preenchida em larga escala a partir da autenticação no portal "gov.br" em nível prata e ouro;
  • Possibilidade de fazer o preenchimento da declaração em dispositivos móveis.

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