Saiba quais são as mudanças da declaração do IR para o ano de 2022

Declarar imposto de renda para Receita Federal é uma atribuição anual para pessoas físicas e jurídicas. Mesmo sendo rotina, a Declaração de IR passa por mudanças constantes que exigem atenção dos contribuintes.
Nessa linha, a leitora de A Gazeta Maria do Carmo Ferrighetto Perazini gostaria de saber as mudanças para o ano de 2022.
O conselheiro Edimarcos Luchi, do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), esclarece a dúvida da leitora. Veja abaixo.
Quais são as mudanças para o imposto de renda deste ano?
Resposta dada pelo conselheiro Edimarcos Luchi, do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES):
- A ficha de bens passou a ter códigos mais específicos, inclusive, foi criado um código exclusivo para Criptoativos (bitcoin, NFTs e outras moedas digitais;
- A ficha de dependentes passou a ter alguns campos adicionais, por exemplo, se o dependente mora com o declarante;
- Possibilidade de receber a restituição ou pagar as cotas do imposto devido via modalidade PIX;
- Disponibilização da declaração pré-preenchida em larga escala a partir da autenticação no portal "gov.br" em nível prata e ouro;
- Possibilidade de fazer o preenchimento da declaração em dispositivos móveis.