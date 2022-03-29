Sou aposentado e continuo trabalhando, preciso declarar Imposto de Renda?

A temporada de declaração do Imposto de Renda 2022 vai até o dia 30 de abril. Crédito: Freepik

Uma dúvida comum entre os aposentados é se eles precisam declarar Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) e se existe algum desconto ou restituição.

A Gazeta Celso Pereira, que é aposentado, mas continua trabalhando. Ele gostaria de saber como declarar seus ganhos com a empresa, e a aposentadoria pelo Essa é a pergunta do leitor deCelso Pereira, que é aposentado, mas continua trabalhando. Ele gostaria de saber como declarar seus ganhos com a empresa, e a aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Celso Pereira perguntou: "Gostaria de saber como declarar, já que sou aposentado e ainda estou na ativa, porém os rendimentos da empresa foram de R$23.292,67 e do INSS R$25.022,77. Obrigado."

Resposta dada pela conselheira do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Monica Porto:

O Imposto de Renda incide até a morte da pessoa, o que muda é se a renda é isenta ou tributada. A partir dos 65 anos, todo mundo passa a ter R$ 22 mil da sua renda considerado como isentos, os demais valores são tributados normalmente.