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Leitor pergunta

Como declarar investimentos no Imposto de Renda 2022?

Vale ressaltar que fazer a declaração dentro do prazo é essencial para evitar multas e/ou juros, sem contar a temida malha fina

Públicado em 

17 mar 2022 às 12:06
Blog do IR

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Blog do IR

IR 2022 - Investimentos
IR 2022 - Investimentos Crédito: Montagem/Canva
A declaração do Imposto de Renda é uma obrigatoriedade presente na vida de qualquer brasileiro que tenha obtido algum ganho com operações e investimentos. Dessa forma, se você esta inserido nesse meio, provavelmente terá que realizar este processo.
Essa é a dúvida do leitor de A Gazeta, Ricardo Feres, que gostaria de saber onde declarar aplicações de CBD, CDI, Renda Fixa e Multimercado.
A especialista Monica Porto, do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) esclarece a dúvida do leitor. Veja abaixo.
Ricardo Feres pergunta: onde declarar aplicação de CBD, CDI, RENDA FIXA E MULTIMERCADO?
Resposta dada pela conselheira do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Monica Porto:
Você deverá declarar em "Bens e direitos": grupo 4 e código 2. Porém deverá pegar o informe de Rendimentos com o Banco para lançar em "Rendimentos Sujeitos a tributação exclusiva" os rendimentos que ocorreram nessas aplicações.
Se os rendimentos forem operações diretamente com Bolsa de Valores, FII ou Fiagro deverão ser declaradas em "Rendimentos de Renda Variável", apurando o Ganho mensal, IRRF pago mensalmente.

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