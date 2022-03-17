Como declarar investimentos no Imposto de Renda 2022?

IR 2022 - Investimentos Crédito: Montagem/Canva

A declaração do Imposto de Renda é uma obrigatoriedade presente na vida de qualquer brasileiro que tenha obtido algum ganho com operações e investimentos. Dessa forma, se você esta inserido nesse meio, provavelmente terá que realizar este processo.

Essa é a dúvida do leitor de A Gazeta, Ricardo Feres, que gostaria de saber onde declarar aplicações de CBD, CDI, Renda Fixa e Multimercado.

Ricardo Feres pergunta: onde declarar aplicação de CBD, CDI, RENDA FIXA E MULTIMERCADO?

Resposta dada pela conselheira do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Monica Porto:

Você deverá declarar em "Bens e direitos": grupo 4 e código 2. Porém deverá pegar o informe de Rendimentos com o Banco para lançar em "Rendimentos Sujeitos a tributação exclusiva" os rendimentos que ocorreram nessas aplicações.