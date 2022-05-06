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Como declarar antecipação de precatório no Imposto de Renda?

A temporada de declaração do Imposto de Renda 2022 vai até o dia 31 de maio. Veja como declarar operações de crédito para antecipar precatórios

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 15:30

Públicado em 

06 mai 2022 às 15:30
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IR 2022 - Remessa de dinheiro para o exterior
IR 2022 - Como declarar compra e venda de precatórios é uma dúvida de muitos contribuintes. Crédito: Montagem/Canva
Com o aumento das atividades de compra e venda de precatórios, os credores que venderam seus títulos visando antecipar o recebimento dos valores ficam com dúvidas de como declarar essas operações no Imposto de Renda.
É o caso do leitor de A Gazeta Marcello Nicoleli, que realizou uma dessas operações de antecipação e gostaria de saber como fazer na hora de declarar. 
A especialista Carla Tasso, conselheira e presidente do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), esclarece a dúvida do leitor. Veja abaixo.
Marcello Nicoleli perguntou: Em 2021 eu realizei uma operação de crédito que consiste na antecipação do precatório que tenho a receber do Governo Federal. Ou seja, eu vendi o precatório para uma pessoa jurídica com deságio. Como declarar essa operação?
Resposta dada pela conselheira e presidente do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Carla Tasso:
O contribuinte deve dar a baixa no respectivo item informado em "bens e direitos". Não terá imposto sobre ganho de capital, pois estamos considerando que não houve lucro na operação.

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