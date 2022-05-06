Como declarar antecipação de precatório no Imposto de Renda?

IR 2022 - Como declarar compra e venda de precatórios é uma dúvida de muitos contribuintes. Crédito: Montagem/Canva

Com o aumento das atividades de compra e venda de precatórios, os credores que venderam seus títulos visando antecipar o recebimento dos valores ficam com dúvidas de como declarar essas operações no Imposto de Renda

É o caso do leitor de A Gazeta Marcello Nicoleli, que realizou uma dessas operações de antecipação e gostaria de saber como fazer na hora de declarar.

A especialista Carla Tasso, conselheira e presidente do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), esclarece a dúvida do leitor. Veja abaixo.

Marcello Nicoleli perguntou: Em 2021 eu realizei uma operação de crédito que consiste na antecipação do precatório que tenho a receber do Governo Federal. Ou seja, eu vendi o precatório para uma pessoa jurídica com deságio. Como declarar essa operação?

Resposta dada pela conselheira e presidente do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Carla Tasso: