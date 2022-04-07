IR: Como declarar sociedade de propósito específico para imóvel no IR?

IR 2022: Construção de imóvel Crédito: Montagem/Canva

A Sociedade de Propósito Específico (SPE) é uma sociedade com personalidade jurídica, escrituração contábil própria e demais características comuns às empresas limitadas ou SAs. É também uma sociedade patrimonial que, ao contrário dos consórcios, pode adquirir bens móveis, imóveis e participações.

A SPE está sujeita à incidência de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) e como declarar é a dúvida do leitor Fernando, que comprou cotas de uma para construção de um imóvel.

Fernando perguntou: Adquiri cotas de uma SPE - Sociedade de Propósito Específico para construção de um imóvel em Penha -SC. Como devo declarar no IRPF?