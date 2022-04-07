Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leão responde

IR: Como declarar sociedade de propósito específico para imóvel no IR?

Leitor questiona como informar ao Leão uma SPE formada para construção de imóvel. Especialista explica

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 15:11

Públicado em 

07 abr 2022 às 15:11
Blog do IR

Colunista

Blog do IR

IR 2022 - Construção
IR 2022: Construção de imóvel Crédito: Montagem/Canva
A Sociedade de Propósito Específico (SPE) é uma sociedade com personalidade jurídica, escrituração contábil própria e demais características comuns às empresas limitadas ou SAs. É também uma sociedade patrimonial que, ao contrário dos consórcios, pode adquirir bens móveis, imóveis e participações.
A SPE está sujeita à incidência de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) e como declarar é a dúvida do leitor Fernando, que comprou cotas de uma para construção de um imóvel. 
A especialista Monica Porto, do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) esclarece a dúvida do leitor. Veja abaixo.
Fernando perguntou: Adquiri cotas de uma SPE - Sociedade de Propósito Específico para construção de um imóvel em Penha -SC. Como devo declarar no IRPF?
Resposta dada pela conselheira do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Monica Porto: Neste caso você deverá classificar em Bens e Direitos. Grupo 3 código 99.

LEÃO RESPONDE

Como declarar um imóvel comprado em conjunto com cônjuge?

Como declarar investimentos no Imposto de Renda 2022?

Posso declarar material escolar no Imposto de Renda?

Saiba quais são as mudanças da declaração do IR para o ano de 2022

Blog do IR

O Leao do IR decidiu responder todas as suas duvidas sobre a declaracao do Imposto de Renda 2021. Envie suas perguntas para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 27 3321-8699

Tópicos Relacionados

Imposto de Renda Núcleo ag ir 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados